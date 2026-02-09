;

Luto en las letras chilenas: Fallece el poeta Germán Carrasco a los 54 años

El autor de La insidia del sol sobre las cosas, referente de la generación de los 90, murió esta madrugada debido a una meningitis. Deja un legado marcado por la observación urbana y el rigor métrico.

A la 01:00 de la madrugada de este lunes 9 de febrero, falleció el poeta nacional Germán Carrasco, víctima de una meningitis. La noticia, confirmada por fuentes cercanas a Culto, enluta a una generación que vio en él a un maestro de la precisión técnica y la sensibilidad popular.

Nacido en 1971 y criado en la comuna de Independencia, Carrasco no buscó la poesía en las torres de marfil, sino en el cuadrilátero de boxeo, las salas de cine y las esquinas de los barrios capitalinos. Para él, el lenguaje era una herramienta de precisión destinada a “ver lo que otros ignoran”, una máxima que aplicó rigurosamente en toda su producción.

Una obra fundamental

Carrasco irrumpió con fuerza en la escena de los 90 y consolidó una bibliografía indispensable:

  • La insidia del sol sobre las cosas (1998): Obra que lo situó como una de las voces más potentes de su generación.
  • Calas (2001) y Clavados (2006): Donde profundizó en la estética de la ciudad y el habla cotidiana.
  • Prosa y Crónica: Destacó con Prestar ropa (2019), donde demostró su agudeza como ensayista y cronista literario.

Su labor como traductor de poesía en lengua inglesa fue fundamental en su estilo: de ahí heredó una cadencia métrica única, capaz de sonar cosmopolita y profundamente chilena al mismo tiempo. Además, su generosidad intelectual lo llevó a formar a decenas de nuevos autores a través de sus talleres literarios, publica La Tercera.

Reconocimientos y despedida

Su trayectoria fue respaldada por los galardones más importantes del país y el continente, incluyendo el Premio Pablo Neruda (2005) y el Premio Mejores Obras Literarias en 2002 y 2011.

