;

Profesora, pintora y activista: Quién es la nueva ganadora del Premio Global a la Enseñanza

Rouble Nagi ha creado más de 800 centros educativos en diversas zonas de India y pinta murales en barrios vulnerables para enseñar habilidades.

Pablo Castillo

In the presence of Mohammed bin Rashid, Hamdan bin Mohammed presents the Global Teacher Prize 2026 to Rouble Nagi.

In the presence of Mohammed bin Rashid, Hamdan bin Mohammed presents the Global Teacher Prize 2026 to Rouble Nagi.

La docente y activista india Rouble Nagi fue distinguida este jueves con el Premio Global a la Enseñanza, reconocimiento internacional que entrega un millón de dólares a educadores con impacto social.

La premiación se realizó en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, encuentro anual que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que convoca a líderes de distintos países.

Revisa también

ADN

A través de la Fundación de Arte Rouble Nagi, la profesora ha impulsado la creación de más de 800 centros educativos en diversas zonas de India. La iniciativa está orientada a integrar al sistema educativo a niños que nunca han asistido a la escuela, así como a reforzar el aprendizaje de quienes ya están escolarizados.

Además de su trabajo en aula, Nagi utiliza el arte como herramienta pedagógica, pintando murales en barrios vulnerables para enseñar lectura, escritura, ciencias, matemáticas e historia.

El galardón es otorgado por la Fundación Varkey, creada por Sunny Varkey, fundador del grupo educativo GEMS Education, que administra decenas de establecimientos en países como Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Rouble Nagi encarna lo mejor de la enseñanza: valentía, creatividad, compasión y una fe inquebrantable en el potencial de cada niño”, destacó Varkey en un comunicado difundido en el sitio oficial del premio. Añadió que su labor no solo ha transformado vidas individuales, sino que también ha fortalecido a familias y comunidades completas.

Desde la UNESCO, la subdirectora general de Educación, Stefania Giannini, valoró el reconocimiento señalando que “nos recuerda una verdad esencial: los docentes importan”.

En declaraciones publicadas por la organización del premio, sostuvo que la entidad se siente “honrada de celebrar a maestros que, con paciencia y convicción, ayudan a que los niños ingresen a la escuela, un gesto capaz de cambiar el rumbo de una vida”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad