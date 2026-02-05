Profesora, pintora y activista: Quién es la nueva ganadora del Premio Global a la Enseñanza

La docente y activista india Rouble Nagi fue distinguida este jueves con el Premio Global a la Enseñanza, reconocimiento internacional que entrega un millón de dólares a educadores con impacto social.

La premiación se realizó en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, encuentro anual que se desarrolla en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, y que convoca a líderes de distintos países.

A través de la Fundación de Arte Rouble Nagi, la profesora ha impulsado la creación de más de 800 centros educativos en diversas zonas de India. La iniciativa está orientada a integrar al sistema educativo a niños que nunca han asistido a la escuela, así como a reforzar el aprendizaje de quienes ya están escolarizados.

Además de su trabajo en aula, Nagi utiliza el arte como herramienta pedagógica, pintando murales en barrios vulnerables para enseñar lectura, escritura, ciencias, matemáticas e historia.

El galardón es otorgado por la Fundación Varkey, creada por Sunny Varkey, fundador del grupo educativo GEMS Education, que administra decenas de establecimientos en países como Egipto, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.

“Rouble Nagi encarna lo mejor de la enseñanza: valentía, creatividad, compasión y una fe inquebrantable en el potencial de cada niño”, destacó Varkey en un comunicado difundido en el sitio oficial del premio. Añadió que su labor no solo ha transformado vidas individuales, sino que también ha fortalecido a familias y comunidades completas.

Desde la UNESCO, la subdirectora general de Educación, Stefania Giannini, valoró el reconocimiento señalando que “nos recuerda una verdad esencial: los docentes importan”.

En declaraciones publicadas por la organización del premio, sostuvo que la entidad se siente “honrada de celebrar a maestros que, con paciencia y convicción, ayudan a que los niños ingresen a la escuela, un gesto capaz de cambiar el rumbo de una vida”.