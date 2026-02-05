;

Miguel Ángel Orellana, primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial: qué hace y cuál será la función de la nueva institucionalidad

El Diario Oficial oficializó el nombramiento del persecutor, quien liderará la nueva estructura del Ministerio Público.

Mario Vergara

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO / VICTOR HUENANTE

El sistema judicial chileno vive una de sus transformaciones más relevantes. Este jueves, el Diario Oficial publicó la resolución que nombra a Miguel Ángel Orellana Pérez como el primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público creada para romper con la fragmentación regional en la lucha contra el delito.

¿Qué es la Fiscalía Supraterritorial?

A diferencia de las fiscalías tradicionales que operan solo dentro de una región, esta nueva unidad tiene competencia en todo el territorio nacional. Su objetivo es investigar delitos donde existan asociaciones delictivas o criminales cuyos tentáculos se extiendan por varias regiones o, incluso, tengan ramificaciones internacionales (transnacionales).

Sus funciones principales incluyen:

  • Liderar investigaciones de crimen organizado y alta complejidad.
  • Dirigir casos que requieran una visión global, como bandas que operan en distintas ciudades simultáneamente.
  • Coordinar la protección de víctimas y testigos en casos de alta peligrosidad.

Revisa también:

ADN

El perfil del nuevo Fiscal Jefe

Miguel Ángel Orellana Pérez fue designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como un cargo de su exclusiva confianza. Para asumir, debió cumplir con estrictos requisitos: más de 10 años de título de abogado, contar con al menos 35 años de edad y poseer experiencia probada en litigación de casos de alta complejidad.

Su cargo tiene una jerarquía similar a la de un Fiscal Regional y cuenta con una remuneración equivalente a la del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Orellana podrá, además, proponer las ternas para los fiscales adjuntos que lo acompañarán en esta misión.

Atribuciones y Control

La nueva normativa otorga al Fiscal Nacional herramientas inéditas:

  • Instrucciones particulares: Podrá dictar órdenes directas al fiscal supraterritorial para investigaciones específicas.
  • Equipos integrados: Creación de unidades de análisis criminal para desarticular “mercados delictuales”.
  • Sede y movilidad: La oficina central estará en Santiago, pero los fiscales podrán desempeñar sus funciones en cualquier lugar de Chile.

Implementación gradual

La ley establece un aumento de 34 nuevos fiscales adjuntos para el Ministerio Público. Si bien el nombramiento del jefe es inmediato, la estructura completa se integrará gradualmente: en una primera etapa se nombrarán 14 fiscales adicionales, alcanzando el pleno funcionamiento seis meses después de la publicación de la ley.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad