Miguel Ángel Orellana, primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial: qué hace y cuál será la función de la nueva institucionalidad

El sistema judicial chileno vive una de sus transformaciones más relevantes. Este jueves, el Diario Oficial publicó la resolución que nombra a Miguel Ángel Orellana Pérez como el primer fiscal jefe de la Fiscalía Supraterritorial, una nueva estructura del Ministerio Público creada para romper con la fragmentación regional en la lucha contra el delito.

¿Qué es la Fiscalía Supraterritorial?

A diferencia de las fiscalías tradicionales que operan solo dentro de una región, esta nueva unidad tiene competencia en todo el territorio nacional. Su objetivo es investigar delitos donde existan asociaciones delictivas o criminales cuyos tentáculos se extiendan por varias regiones o, incluso, tengan ramificaciones internacionales (transnacionales).

Sus funciones principales incluyen:

Liderar investigaciones de crimen organizado y alta complejidad.

Dirigir casos que requieran una visión global, como bandas que operan en distintas ciudades simultáneamente.

Coordinar la protección de víctimas y testigos en casos de alta peligrosidad.

El perfil del nuevo Fiscal Jefe

Miguel Ángel Orellana Pérez fue designado por el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, como un cargo de su exclusiva confianza. Para asumir, debió cumplir con estrictos requisitos: más de 10 años de título de abogado, contar con al menos 35 años de edad y poseer experiencia probada en litigación de casos de alta complejidad.

Su cargo tiene una jerarquía similar a la de un Fiscal Regional y cuenta con una remuneración equivalente a la del presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago. Orellana podrá, además, proponer las ternas para los fiscales adjuntos que lo acompañarán en esta misión.

Atribuciones y Control

La nueva normativa otorga al Fiscal Nacional herramientas inéditas:

Instrucciones particulares: Podrá dictar órdenes directas al fiscal supraterritorial para investigaciones específicas.

Equipos integrados: Creación de unidades de análisis criminal para desarticular "mercados delictuales".

Creación de unidades de análisis criminal para desarticular “mercados delictuales”. Sede y movilidad: La oficina central estará en Santiago, pero los fiscales podrán desempeñar sus funciones en cualquier lugar de Chile.

Implementación gradual

La ley establece un aumento de 34 nuevos fiscales adjuntos para el Ministerio Público. Si bien el nombramiento del jefe es inmediato, la estructura completa se integrará gradualmente: en una primera etapa se nombrarán 14 fiscales adicionales, alcanzando el pleno funcionamiento seis meses después de la publicación de la ley.