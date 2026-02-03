Hija de Diosdado Cabello es designada como nueva ministra del Turismo en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó que Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello, será la nueva titular del Ministerio del Turismo.

A través de un mensaje por Telegram, la mandataria encargada señaló que “he decidido designar a la joven Daniella Cabello como nueva ministra del Poder Popular para el Turismo”.

Según explicó Rodríguez, Cabello “asumirá desde ahora la responsabilidad de impulsar el desarrollo y la promoción del Sistema Turístico Nacional”.

Además, la autoridad venezolana agradeció a la ahora exministra de la cartera, Leticia Gómez, por su “valiosa labor al frente de esta importante cartera”, agregando también que Venezuela se encuentra “abierta al mundo”.

Según medios locales, este movimiento en el Ministerio del Turismo se da precisamente cuando las autoridades de Venezuela han definido esta materia como un “factor estratégico” para la recuperación económica.