Familia denuncia negligencia por desaparición de excarabinero desde hogar de ancianos en Los Ángeles

Preocupación existe por la desaparición de Luis Cabezas Fernández, excarabinero en retiro de 84 años, quien fue visto por última vez en un hogar de ancianos de la comuna de Los Ángeles, en la región del Biobío.

A casi un mes de su extravío, su familia asegura no tener información sobre su paradero y acusa posibles irregularidades en el cuidado del recinto.

Según relataron sus cercanos, el exuniformado, quien padece patologías neurológicas, ingresó de manera transitoria al hogar el 5 de enero, con el objetivo de permanecer allí solo algunos días antes de ser trasladado a Santiago. Sin embargo, el 6 de enero se perdió todo rastro de él.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el adulto mayor habría salido del recinto a través de una ventana, sin que hasta ahora se conozca su destino.

La denuncia por presunta desgracia activó un operativo de búsqueda en el que han participado familiares, la Policía de Investigaciones y Bomberos, sin resultados positivos hasta el momento.

María José Álvarez, nieta del excarabinero, señaló que no han recibido información concreta sobre su abuelo desde el día de la desaparición, lo que ha incrementado la angustia de la familia.

Entre las situaciones que generan dudas se encuentra la hora exacta en que ocurrió la salida del adulto mayor. Según la familia, el hecho habría ocurrido cerca de las 20:00 horas, mientras que desde el hogar de ancianos se indicó que el extravío se habría producido alrededor de las 22:00 horas.

Esta diferencia no ha podido ser aclarada debido a que las cámaras de seguridad no estaban registrando imágenes en ese momento, lo que, según la familia, constituye una grave falencia en los protocolos del recinto.

El caso continúa siendo investigado, mientras la familia insiste en la necesidad de esclarecer las responsabilidades y dar con el paradero de Luis Cabezas Fernández.