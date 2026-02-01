“Es una alegría infinita”: Marcelo Salas emocionó con donación a familia damnificada por los incendios en el sur

El exfutbolista Marcelo Salas dio que hablar en los últimos días, luego de que se conoció que donó una casa a un pequeño hincha de Universidad de Chile que perdió su hogar en los incendios en el sur.

Se trata del pequeño Lucas Parra, quien resultó afectado junto a su familia por el siniestro ocurrido en Lirquén hace unas semanas, perdiendo su hogar. Además, el menor de edad perdió todas las camisetas que tenía del club de sus amores durante la tragedia.

Luego de que se dio a conocer sobre su caso, el propio “Matador” a través de una videollamada gestionada con el cantante Pailita, le anunció que le donaría una casa.

Dicha vivienda forma parte de una de las diez que entregarán gracias a la iniciativa solidaria encabezada por el artista urbano.

“La casa es una alegría infinita, pero no saben la alegría que le están dando al Lucas y a mí en un momento de tanto caos", expreso emocionada la mamá de Lucas.

Por su parte, Salas se comprometió a visitar al pequeño. En tanto, Universidad de Chile le regaló la indumentaria de esta temporada al fanático.