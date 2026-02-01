Adulto mayor de 70 años es asesinado tras robo en Lago Ranco: fue maniatado y atacado con un machete

Un hombre de 70 años fue asesinado al interior de su vivienda en la localidad de Riñinahue, comuna de Lago Ranco, tras un ataque con un machete en el marco de un robo. La víctima fue encontrada atada de pies sobre una cama, mientras que un sospechoso fue detenido horas más tarde en las cercanías del lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cuerpo fue hallado al interior del domicilio y con los pies amarrados con un cable, lo que llevó a la Fiscalía a indagar la participación de terceros y la posible sustracción de especies desde la vivienda.

Tras el hallazgo, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos se constituyó en el sitio del suceso junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de realizar peritajes, levantar evidencia y establecer la dinámica del crimen.

En el marco de las diligencias, un hombre de 27 años fue detenido a la 1:45 de la madrugada en el sector de Nilahue, a cerca de un kilómetro del lugar donde ocurrió el homicidio. Al momento de su detención, el imputado mantenía manchas de sangre en sus zapatillas y vestimentas.

El detenido es oriundo de Santiago y residía en Riñinahue desde hace aproximadamente un año. Además, se encontraba prófugo de la justicia, ya que mantenía una orden de detención vigente para el cumplimiento de una condena por homicidio frustrado.

Durante esta jornada, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Río Bueno, donde se realizará el control de detención. En la instancia, la Fiscalía formulará cargos y solicitará las medidas cautelares correspondientes.