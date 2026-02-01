;

Adulto mayor de 70 años es asesinado tras robo en Lago Ranco: fue maniatado y atacado con un machete

Un hombre de 27 años, que se encontraba prófugo por una condena previa, fue detenido a un kilómetro del lugar y será formalizado.

Cristóbal Álvarez

Adulto mayor de 70 años es asesinado tras robo en Lago Ranco: fue maniatado y atacado con un machete

Un hombre de 70 años fue asesinado al interior de su vivienda en la localidad de Riñinahue, comuna de Lago Ranco, tras un ataque con un machete en el marco de un robo. La víctima fue encontrada atada de pies sobre una cama, mientras que un sospechoso fue detenido horas más tarde en las cercanías del lugar.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el cuerpo fue hallado al interior del domicilio y con los pies amarrados con un cable, lo que llevó a la Fiscalía a indagar la participación de terceros y la posible sustracción de especies desde la vivienda.

Revisa también:

ADN

Tras el hallazgo, el Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía Regional de Los Ríos se constituyó en el sitio del suceso junto a detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Chile, con el objetivo de realizar peritajes, levantar evidencia y establecer la dinámica del crimen.

En el marco de las diligencias, un hombre de 27 años fue detenido a la 1:45 de la madrugada en el sector de Nilahue, a cerca de un kilómetro del lugar donde ocurrió el homicidio. Al momento de su detención, el imputado mantenía manchas de sangre en sus zapatillas y vestimentas.

El detenido es oriundo de Santiago y residía en Riñinahue desde hace aproximadamente un año. Además, se encontraba prófugo de la justicia, ya que mantenía una orden de detención vigente para el cumplimiento de una condena por homicidio frustrado.

Durante esta jornada, el imputado será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Río Bueno, donde se realizará el control de detención. En la instancia, la Fiscalía formulará cargos y solicitará las medidas cautelares correspondientes.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad