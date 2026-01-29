Gobierno destaca 364 leyes aprobadas en el mandato de Boric: 125 fueron por mensaje presidencial

01 DE JUNIO DE 2022/VALPARAISO El Presidente Gabriel Boric realiza su Cuenta Pública Presidencial en el Congreso Nacional. FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO / Leonardo Rubilar

Según la minuta de balance legislativo 2022-2026 entregada por el Gobierno, la actual administración se ha posicionado como el mandato de cuatro años con mayor productividad legislativa desde el retorno a la democracia, sumando un total de 364 leyes publicadas hasta el 28 de enero de 2026. En el ranking histórico, esta cifra solo es superada por los mandatos de seis años de los expresidentes Ricardo Lagos y Eduardo Frei.

El informe gubernamental destaca que 125 de estas leyes (34,3%) nacieron de mensajes ingresados directamente por el Ejecutivo. Solo durante su cuarto año, se lograron hitos como la reforma de pensiones, la Ley de Adopción y la modernización del Sistema de Inteligencia.

El fin de deudas históricas

El balance resalta la capacidad de la administración para destrabar proyectos con largos años de tramitación:

Seguridad: Creación del Ministerio de Seguridad Pública tras 18 años de espera (presentado originalmente en 2006).

Creación del Ministerio de Seguridad Pública tras 18 años de espera (presentado originalmente en 2006). Educación: Despacho de la ley de reparación de la Deuda Histórica de los profesores , pendiente por 16 años, que beneficia a más de 57 mil docentes.

Despacho de la ley de reparación de la , pendiente por 16 años, que beneficia a más de 57 mil docentes. Pensiones: Reforma del sistema previsional tras 10 años de intentos, creando un Nuevo Sistema Mixto y mejorando la PGU.

Reforma del sistema previsional tras 10 años de intentos, creando un y mejorando la PGU. Sociedad: Reforma integral a la Ley de Adopciones (12 años de trámite) y al sistema notarial (7 años).

La estrategia de las “Tres Seguridades”

El Gobierno destacó que su estratégia se estructuró en tres ejes prioritarios: seguridad pública, económica y social.

1. Seguridad Pública: Se reportan 78 leyes publicadas, siendo el periodo con más avances en esta materia desde 1990. Destacan la Fiscalía Supraterritorial, la Defensoría de las Víctimas y la ley contra delitos de “cuello y corbata”.

2. Seguridad Económica: El Royalty Minero proyecta una recaudación anual de US$1.350 millones, habiendo distribuido ya más de $500 mil millones a comunas mineras. También se menciona la Ley de Cumplimiento Tributario y la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales para reducir tiempos de inversión.

3. Seguridad Social: Además de la reforma de pensiones, se destaca el aumento del salario mínimo a $539.000, la Ley de las 40 horas, y la implementación de la “Ley Papito Corazón”, que ha gestionado órdenes de pago por cerca de $3 billones. Recientemente, se sumó el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, “Chile Cuida”.