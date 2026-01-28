;

“Voy a eliminar a un par de hue...”: revelan perturbador audio del hijo de Julia Chuñil

Nuevos antecedentes exponen el miedo que sentía la activista mapuche antes de su desaparición y las violentas advertencias de su hijo mayor.

Mario Vergara

“Voy a eliminar a un par de hue...”: revelan perturbador audio del hijo de Julia Chuñil

La investigación por la desaparición de la activista mapuche Julia Chuñil Troncoso, de quien se perdió el rastro en noviembre de 2024, ha sumado antecedentes críticos que apuntan directamente a su núcleo familiar. Tras un vuelco en las indagatorias, el Ministerio Público investiga a tres hijos de la víctima, manteniendo a uno de ellos, Javier Troncoso Chuñil, en prisión preventiva como presunto autor material del delito de parricidio.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas a la dirigente, Julia Chuñil habría manifestado un profundo temor por su integridad física en las semanas previas a su desaparición, llegando a señalar a uno de sus hijos como fuente de esa preocupación. Estas declaraciones han sido fundamentales para que la fiscalía sostenga la tesis de una agresión letal dentro del círculo íntimo.

Revisa también:

ADN

Los audios de Javier Troncoso

Recientemente, Meganoticias dio a conocer registros de audio enviados por el imputado a una prima en diciembre pasado, solo un mes antes de ser capturado por la policía. En los mensajes, Troncoso Chuñil exhibe un tono violento y amenazante:

  • Amenazas directas: “Tengo cualquier rabia hueón, voy a eliminar a un par de hueones”, se escucha en uno de los registros.
  • Desafío a la autoridad: “Yo soy malo hueón, y que vengan todas las tropas de militares, aquí los estoy esperando... Estoy como un león hueón, como un león”.
  • Referencia a su madre: En un pasaje que ha llamado la atención de los investigadores, el imputado reconoce: “Tengo un drama, tengo que encontrar a mi mamá y parece que no la voy a encontrar porque es diferente”.
  • Conflictos paralelos: Además, admitió haber agredido físicamente al exyerno de la víctima, señalando que “lo mandé con los ojos negros... porque me lo debía”.

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras las policías buscan dar con el paradero de la activista o sus restos, basándose en la geolocalización y los relatos que sitúan a Javier Troncoso como la última persona en tener contacto con ella bajo un contexto de extrema hostilidad.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad