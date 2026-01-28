“Voy a eliminar a un par de hue...”: revelan perturbador audio del hijo de Julia Chuñil

La investigación por la desaparición de la activista mapuche Julia Chuñil Troncoso, de quien se perdió el rastro en noviembre de 2024, ha sumado antecedentes críticos que apuntan directamente a su núcleo familiar. Tras un vuelco en las indagatorias, el Ministerio Público investiga a tres hijos de la víctima, manteniendo a uno de ellos, Javier Troncoso Chuñil, en prisión preventiva como presunto autor material del delito de parricidio.

De acuerdo con testimonios de personas cercanas a la dirigente, Julia Chuñil habría manifestado un profundo temor por su integridad física en las semanas previas a su desaparición, llegando a señalar a uno de sus hijos como fuente de esa preocupación. Estas declaraciones han sido fundamentales para que la fiscalía sostenga la tesis de una agresión letal dentro del círculo íntimo.

Los audios de Javier Troncoso

Recientemente, Meganoticias dio a conocer registros de audio enviados por el imputado a una prima en diciembre pasado, solo un mes antes de ser capturado por la policía. En los mensajes, Troncoso Chuñil exhibe un tono violento y amenazante:

Amenazas directas: "Tengo cualquier rabia hueón, voy a eliminar a un par de hueones", se escucha en uno de los registros.

Desafío a la autoridad: "Yo soy malo hueón, y que vengan todas las tropas de militares, aquí los estoy esperando... Estoy como un león hueón, como un león".

Referencia a su madre: En un pasaje que ha llamado la atención de los investigadores, el imputado reconoce: "Tengo un drama, tengo que encontrar a mi mamá y parece que no la voy a encontrar porque es diferente".

Conflictos paralelos: Además, admitió haber agredido físicamente al exyerno de la víctima, señalando que "lo mandé con los ojos negros... porque me lo debía".

La causa continúa en etapa de instrucción, mientras las policías buscan dar con el paradero de la activista o sus restos, basándose en la geolocalización y los relatos que sitúan a Javier Troncoso como la última persona en tener contacto con ella bajo un contexto de extrema hostilidad.