VIDEO. La insólita reacción de una familia en Coquimbo contra un bus que generó debate en redes

La Fiscalía de Coquimbo investiga el ataque contra el bus de la empresa Pluss Chile.

Nicolás Lara Córdova

La insólita reacción de una familia en Coquimbo contra un bus que generó debate en redes

El pasado domingo 18 de enero, una familia de la Región de Coquimbo protagonizó un insólito hecho en la carretera y que fue viralizado en redes sociales: atacaron a un bus lleno de pasajeros de la empresa Pluss Chile.

Según los antecedentes recogidos por la Fiscalía de Coquimbo e información entregada por el Diario El Día, la familia perdió el servicio en el terminal de buses de Coquimbo y persiguió a la máquina hasta interceptarla.

En aquel momento, obstruyeron de manera reiterada el tránsito para obligar al bus a detenerse e incluso lanzaron piedras, la cual una de ellas impactó en el parabrisas del vehículo.

Desde Pluss Chile indicaron que las personas no se presentaron en el horario establecido por el recorrido y el servicio continuó conforme a lo programado.

De acuerdo al mayor de Carabineros, David Gallardo, explicó al citado medio que “según lo que señala la víctima que realizó la denuncia en la Tenencia de Carretera de Choapa, efectivamente le habrían ocasionado daños en el parabrisas y limpiaparabrisas del bus, aparentemente con piedras y objetos contundentes”.

Para finalizar, Gallardo indicó que “este tipo de acciones no solamente ponen en riesgo al conductor y al personal de la empresa, sino que también a los pasajeros que abordaron de manera adecuada el bus en el terminal de Coquimbo”.

“Bajo ningún punto de vista se debe seguir a un bus y mucho menos realizar maniobras peligrosas en la ruta, considerando que se trata de un vehículo de alto tonelaje que transporta a muchas personas”, cerró.

