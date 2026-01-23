;

Un túnel de 15 metros hasta las bóvedas de Prosegur: el otro robo de “La Mami”, la sargento de Carabineros que lideraba banda criminal

Según la Fiscalía, Bustamante también estuvo vinculada a un intento de robo a una empresa de seguridad de valores.

SANTIAGO FOTO: JOSE FRANCISCO ZUIGA/AGENCIAUNO

Antes de que el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua destapara una red delictual con participación policial, otro golpe ya se había gestado en las sombras. Un plan similar en su espectaculariad que no alcanzó a concretarse, pero que hoy vuelve a escena y conecta directamente con Claudia Bustamante, la carabinera conocida como “La Mami” y “La Jefa”.

Según la Fiscalía, Bustamante también estuvo vinculada a un intento de robo a una empresa de seguridad de valores. Se trata del frustrado asalto a Prosegur, descubierto por la Policía de Investigaciones en febrero de 2024, seis meses antes del atraco consumado a Brinks.

En esa ocasión, detectives hallaron un túnel de aproximadamente 15 metros de extensión que tenía como objetivo llegar hasta las bóvedas de Prosegur para sustraer cerca de $24 mil millones. El operativo permitió la detención de diez sujetos y dio por desbaratada la operación, sin que el dinero fuera sustraído.

Con el avance de la investigación por el robo a Brinks, ambas causas comenzaron a entrelazarse. Tras la detención de cinco carabineros por el caso, el fiscal jefe de Alta Complejidad, Javier von Bischoffhausen, estableció que uno de los uniformados tenía participación en el intento de robo de febrero.

Ese vínculo, según el Ministerio Público, también alcanzaría a la imputada, quien aparece relacionada con la planificación frustrada contra Prosegur.

De este modo, la exfuncionaria será formalizada durante la tarde de este jueves tanto por el robo frustrado a Prosegur como por el asalto consumado a Brinks.

