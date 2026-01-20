“Mi corazón está bien...”: reconocida estrella de la farándula entregó detalles de su vida sentimental

Durante la transmisión de un nuevo capítulo de Fiebre de Baile emitido este lunes 19 de enero, la participante Constanza Capelli sacó aplausos con su presentación.

Tras interpretar la canción No de Shakira, la ex participante de Gran Hermano indicó que “¿a quién no le han roto el corazón? Entonces yo creo que es fácil interpretar esta canción”.

La bailarina fue consultada al respecto por el animador Juan Pablo Queraltó a lo que Capelli comentó: “me han roto el corazón toda la semana, todos los fines de semana”.

“Pero ahora, ¿cómo está su corazón?“, insistió Queraltó. ”Estoy feliz, estoy tranquila. Mi corazón está bien cuidado. Estoy bien contenta", respondió la bailarina de 30 años.

“No fue pensado que eso se iba a poner público...”

El animador de Fiebre de Baile aprovechó el momento y le consultó a Capelli sobre la fotografía que publicó donde aparece besando a un hombre, la que luego fue eliminada de sus redes, pero fue compartida por la periodista Cecilia Gutierrez.

“Nos estamos conociendo; la verdad es que sí se bajó la foto, creo que fue por un tema conversado de que ‘cada cosa en su momento’”, expresó la participante

“No fue pensado que eso se iba a poner público, yo creo que (fue por) la poca costumbre de parte de la otra persona”, complementó la bailarina.

Capelli continuó refiriéndose al respecto y aprovechó el momento para enviarle “todos sus cariños” a la persona involucrada en esa fotografía.

Para finalizar, Queraltó le envió un mensaje al hombre que aparece junto a Capelli. “No le vayas a romper el corazón. Si lo haces, acá te vas a ver con todos nosotros. Así que, ojo piojo”, cerró.