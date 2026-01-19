La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, entregó este lunes un balance clave sobre las investigaciones que buscan determinar el origen de los incendios forestales en la zona. Tras participar en una sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la persecutora descartó, por el momento, la tesis del sabotaje o ataques deliberados, señalando que la principal línea de trabajo se vincula con la negligencia.

“No hay ningún indicio de que puedan ser intencionales, pero sí podrían ser incendios negligentes”, sostuvo Mansilla, precisando que este tipo de acciones de todas formas conllevan una responsabilidad penal bajo la Ley de Bosque.

Sanciones y marco legal

La persecutora recordó que la normativa establece penas de prisión en su grado máximo para quienes resulten condenados por negligencia en el manejo de fuego. Estas sanciones pueden ser conmutadas por multas equivalentes a un décimo de un sueldo vital por cada día de condena, según lo establecido en el código penal para este tipo de ilícitos forestales.

Respecto a la estrategia del Ministerio Público, Mansilla detalló que el trabajo se divide en dos ejes fundamentales:

Identificación de responsables: Diligencias para dar con las personas cuya falta de cuidado originó los focos críticos.

Catastro de víctimas: Recopilación de testimonios de afectados y testigos presenciales que puedan aportar datos sobre el inicio de las llamas.

Saldo de víctimas fatales

La emergencia continúa siendo crítica en materia de pérdida de vidas humanas. Hasta la fecha, se ha confirmado una víctima fatal en la Región de Ñuble, mientras que las 18 restantes se concentran en la Región del Biobío, sumando un total de 19 personas fallecidas producto de los siniestros en la zona centro-sur.