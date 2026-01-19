;

VIDEO. “No hay ningún indicio de que puedan ser intencionales”: La definición de la Fiscalía sobre los focos de incendio en Ñuble

La principal línea investigativa apunta a incendios negligentes que, según la normativa vigente, conllevan penas de prisión y multas mensuales.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno

La Fiscal Regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, entregó este lunes un balance clave sobre las investigaciones que buscan determinar el origen de los incendios forestales en la zona. Tras participar en una sesión del Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid), la persecutora descartó, por el momento, la tesis del sabotaje o ataques deliberados, señalando que la principal línea de trabajo se vincula con la negligencia.

“No hay ningún indicio de que puedan ser intencionales, pero sí podrían ser incendios negligentes”, sostuvo Mansilla, precisando que este tipo de acciones de todas formas conllevan una responsabilidad penal bajo la Ley de Bosque.

Revisa también:

ADN

Sanciones y marco legal

La persecutora recordó que la normativa establece penas de prisión en su grado máximo para quienes resulten condenados por negligencia en el manejo de fuego. Estas sanciones pueden ser conmutadas por multas equivalentes a un décimo de un sueldo vital por cada día de condena, según lo establecido en el código penal para este tipo de ilícitos forestales.

Respecto a la estrategia del Ministerio Público, Mansilla detalló que el trabajo se divide en dos ejes fundamentales:

  • Identificación de responsables: Diligencias para dar con las personas cuya falta de cuidado originó los focos críticos.
  • Catastro de víctimas: Recopilación de testimonios de afectados y testigos presenciales que puedan aportar datos sobre el inicio de las llamas.

Saldo de víctimas fatales

La emergencia continúa siendo crítica en materia de pérdida de vidas humanas. Hasta la fecha, se ha confirmado una víctima fatal en la Región de Ñuble, mientras que las 18 restantes se concentran en la Región del Biobío, sumando un total de 19 personas fallecidas producto de los siniestros en la zona centro-sur.

Contenido patrocinado

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

Ex miembros de NOFX enfrentan disputa legal en medio de actividad de la banda

A pocos meses de su estreno: &#039;Zootopia 2&#039; arrasa en la taquilla y hace historia

A pocos meses de su estreno: 'Zootopia 2' arrasa en la taquilla y hace historia

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

Luto en el mundo de la moda: Confirman muerte de Valentino Garavani, leyenda detrás de la alta costura italiana

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

¡Famosa internacional! La invitada de lujo que llegará a Viña 2026

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Panorama ideal para los amantes de los animales: El recinto a 45 minutos de Santiago que ofrece visitas familiares personalizadas

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

Toly Fu anuncia concierto en el Teatro Caupolicán: ¿Cuándo es y cómo comprar entradas para el evento?

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

¿Habrá nueva música de Oasis? Noel Gallagher rompe el silencio tras “Live ’25” y confirma que ya volvió al trabajo

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

Tras incendios forestales: así puedes solicitar el reembolso de dinero dañado de forma gratuita

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

El orden como bienestar: el closet según Valentina Chau

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

Estas son las cosas gratis que puedes recibir en tu cumpleaños durante el 2026

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad