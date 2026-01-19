;

“El paraíso de bacterias y hongos”: bióloga revela cada cuánto hay que lavar la toalla para evitar que “contamine” el cuerpo

“En nuestro día a día tenemos claro cuándo cambiar las sábanas o lavar la ropa, pero con estas siempre hay mucha confusión”, dijo la experta.

Javier Méndez

Aunque muchos lo pasen por alto, al igual que cualquier otra prenda, la toalla también debe lavarse con regularidad. Mal que mal, se trata de un implemento diario para aquellos que no le tienen aversión al agua.

De hecho, Carolina (@unacordobessa) una bióloga que comparte una serie de tips en redes sociales, reveló cada cuánto se debería poner el tejido en lavadora.

“En nuestro día a día tenemos claro cuándo cambiar las sábanas o lavar la ropa, pero con las toallas siempre hay mucha confusión”, partió la especialista.

“Las toallas del baño son el ambiente perfecto para los microorganismos: tienen humedad, la temperatura ideal y nutrientes, ya que al secarnos transferimos células muertas de la piel, aceites corporales y oxígeno“, continuó.

El paraíso de las bacterias y los hongos, que de esta manera consiguen duplicar su población en media hora”, describió la joven.

La situación podría ser un poco más caótica si esta se mantiene cerca del inodoro y no se baja la tapa al tirar de la cadena. “La estás bañando en una lluvia microscópica de gérmenes”, sumó.

¿Cada cuánto se debería lavar la toalla?

“El veredicto de los expertos es que la tienes que lavar cada dos o tres usos”, señaló la misma voz. Por lo bajo, si no se dispone de demasiado tiempo, se debería limpiar una vez a la semana.

“Si esperas más de siete días esta toalla ya no te seca, más bien te recontamina”, describió la creadora de contenido.

¿Y la temperatura? Alta, idealmente por encima de los 60°C. Pero ojo, también es clave mirar la etiqueta del accesorio de aseo, ya que no todas soportan bien el contacto con agua caliente.

