;

VIDEOS. “No tiene sentido lo barata que es”: argentina queda impactada con los precios de la comida en Chile

La creadora Mumi Rolón mostró precios de cafés y restaurantes en Chile y provocó una ola de reacciones entre usuarios chilenos y argentinos.

Nelson Quiroz

Capturas

Capturas

Un video publicado en TikTok por la creadora argentina Mumi Rolón (@mumirolon) abrió un intenso debate en redes sociales luego de asegurar que comer en Chile le resultó “barato”, especialmente en comparación con los precios actuales en Argentina.

El registro, que supera las 26 mil reproducciones, muestra su experiencia gastronómica tras llegar al país y rápidamente se llenó de comentarios a favor y en contra.

En el clip, la influencer relata una cena en un restaurante donde pidió un plato de atún rojo que, según cuenta, era tan abundante que incluso sobró comida. Luego, exhibe una promoción que consiguió en un supermercado y destaca una compra puntual: un café mediano y una galleta, por los que pagó alrededor de 4.500 pesos argentinos (unos 2.900 pesos chilenos), monto que calificó como “un ofertón” considerando la calidad del producto.

“Estas son las cosas que me hacen feliz de los viajes”, comentó, señalando que el café, aunque no de especialidad, le pareció “muy bueno” y superior a opciones más básicas.

Revisa también

ADN

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones. Varios usuarios chilenos cuestionaron su apreciación, recalcando que Chile no es un país barato en materia de alimentación, mientras otros apuntaron a que la percepción de la influencer se explica por la fuerte inflación y el alto costo de vida en Argentina, lo que vuelve más convenientes los precios en el extranjero para los turistas trasandinos.

La propia Mumi respondió a algunos comentarios, reconociendo que “Argentina está imposible” y aclarando que su comparación se basa en la relación precio-calidad frente a lo que hoy se paga en ciudades como Buenos Aires.

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad