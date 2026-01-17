Un video publicado en TikTok por la creadora argentina Mumi Rolón (@mumirolon) abrió un intenso debate en redes sociales luego de asegurar que comer en Chile le resultó “barato”, especialmente en comparación con los precios actuales en Argentina.

El registro, que supera las 26 mil reproducciones, muestra su experiencia gastronómica tras llegar al país y rápidamente se llenó de comentarios a favor y en contra.

En el clip, la influencer relata una cena en un restaurante donde pidió un plato de atún rojo que, según cuenta, era tan abundante que incluso sobró comida. Luego, exhibe una promoción que consiguió en un supermercado y destaca una compra puntual: un café mediano y una galleta, por los que pagó alrededor de 4.500 pesos argentinos (unos 2.900 pesos chilenos), monto que calificó como “un ofertón” considerando la calidad del producto.

“Estas son las cosas que me hacen feliz de los viajes”, comentó, señalando que el café, aunque no de especialidad, le pareció “muy bueno” y superior a opciones más básicas.

Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones. Varios usuarios chilenos cuestionaron su apreciación, recalcando que Chile no es un país barato en materia de alimentación, mientras otros apuntaron a que la percepción de la influencer se explica por la fuerte inflación y el alto costo de vida en Argentina, lo que vuelve más convenientes los precios en el extranjero para los turistas trasandinos.

La propia Mumi respondió a algunos comentarios, reconociendo que “Argentina está imposible” y aclarando que su comparación se basa en la relación precio-calidad frente a lo que hoy se paga en ciudades como Buenos Aires.