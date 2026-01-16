“Lejos de potenciar la ciencia, es todo lo contrario”: La dura crítica de María Teresa Ruiz al gobierno y a la “agenda” de la exministra Etcheverry / Pablo Vera Lisperguer

En conversación con La Prueba de ADN, la astrónoma María Teresa Ruiz entregó un diagnóstico severo sobre la actualidad del sector, asegurando que la ciencia en Chile “ha ido en declinación”. Ruiz expresó su decepción con la creación del Ministerio de Ciencia, señalando que, “lejos de haber sido un evento para potenciar la ciencia, es como todo lo contrario”. Según la académica, la disciplina ha perdido relevancia en la agenda pública porque “temas de seguridad, lo han ido como desplazando y opacando”.

Ruiz recordó que impulsó la institucionalidad con la esperanza de que los científicos pudieran estar “sentados en la mesa donde se corta el queque”. Sin embargo, su evaluación actual es lapidaria, afirmando que hoy el ministerio se encuentra “en el tercio o el quinto final de las prioridades” del Ejecutivo y que está “sometido a presiones políticas”, perdiendo la oportunidad de mostrar cómo la ciencia puede potenciar otras áreas del desarrollo nacional.

Una de las críticas más duras apuntó a la gestión de fondos, la cual calificó como un proceso “bien opaco” en comparación con la antigua CONICYT. Ruiz denunció que los comités actuales están compuestos por “gente bien variopinta” y criticó la injerencia de perfiles no técnicos en decisiones científicas: “son personas que tienen o abogados, que no tengo nada contra los abogados, pero realmente cuando se habla de ciencia no saben mucho”, lo que ha dificultado la asignación correcta de recursos,.

Consultada directamente por la gestión de la exministra Aisén Etcheverry, quien es abogada, Ruiz fue enfática. Aunque reconoció que “es una mujer superinteligente”, sostuvo que su gestión no tenía como prioridad el desarrollo del sector: “Claramente no era favorecer la ciencia”. Para la astrónoma, Etcheverry mantuvo una “agenda política o personal”, distanciándose de las necesidades técnicas que requiere la cartera.

“El gobierno de Piñera no estuvo mal”

La Premio Nacional de Ciencias contrastó esta situación con el gobierno anterior, afirmando que “el gobierno de Piñera no estuvo mal” gracias a la figura de Andrés Couve, quien “era un científico y sabe de administración”. Ruiz lamentó la inestabilidad en la actual administración del presidente Boric, criticando que “hemos ido cambiando, se han cambiado cuatro ministros” y recordando el despido inexplicable de un ministro científico que “duró como un mes, o sea, lo sacaron sin darle ni una explicación”,.

Respecto a la relación del gobierno con la comunidad académica, Ruiz afirmó que el Ejecutivo está “absolutamente en deuda” y que “están todos enojados los científicos”. Denunció específicamente “un maltrato hacia la Universidad de Chile que yo no había visto antes”, explicando que el cese de financiamiento a centros de investigación provoca que “todo lo que se invirtió antes termina siendo plata votada”, desmantelando equipos humanos difíciles de formar,.

“Espero que no se dediquen a manejar Uber

Esta crisis ha generado un escenario desolador para las nuevas generaciones. Ruiz advirtió que existe “una camada de chiquillos jóvenes brillantes que no hay plata para contratarlos”, sentenciando que “probablemente los mejores los perdemos” hacia el extranjero. Ante la falta de inversión privada en innovación, la astrónoma expresó su preocupación por el destino laboral de estos talentos: “espero que no se dediquen a manejar Uber”,.

Finalmente, ante la pregunta de si asumiría como ministra, Ruiz descartó la opción por motivos de salud, explicando: “tengo un problema a la vista... imagínate que no puedo leer ni escribir”. Calificó la situación actual como una “debacle”, pero cerró con una nota de esperanza resignada: “siento que llegamos a fondo, topamos fondo, así que ahora necesitamos empezar a salir a flote”.

