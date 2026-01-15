El “fichaje” más inesperado: exministro de Lagos y Bachelet suena para sumarse al gabinete de José Antonio Kast

A menos de una semana de que el Presidente Electo, José Antonio Kast, presente oficialmente a su equipo ministerial, la conformación del gabinete ha tomado un rumbo inesperado. Tras las recientes tensiones con Chile Vamos y la confirmación de que los libertarios no ingresarán al gobierno, el líder republicano ha comenzado a explorar nombres transversales para ocupar carteras estratégicas.

En este escenario de ajustes de última hora, ha trascendido el nombre de Jaime Campos (72) como posible titular de Agricultura, publica La Tercera. Se trata de una de las figuras más atípicas en el radar republicano, dado que Campos posee una larga trayectoria en la centro-izquierda, habiéndose desempeñado como ministro de Agricultura bajo el mandato de Ricardo Lagos y como titular de Justicia en la segunda administración de Michelle Bachelet.

Jaime Campos

El quiebre con su sector

La eventual llegada de Campos al Ejecutivo se sustenta en su reciente distanciamiento de la coalición oficialista. Tras la primera vuelta presidencial, el exministro publicó una carta en El Mercurio donde cuestionó duramente a su sector por respaldar a la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara. En dicho texto, Campos rompió filas y llamó públicamente a votar por José Antonio Kast, argumentando diferencias profundas con el rumbo de su excolectividad.

Un militante radical en el gabinete republicano

La particularidad de esta nominación radica en que Jaime Campos mantiene hasta hoy su militancia en el Partido Radical (PR), colectividad que forma parte activa del gobierno saliente de Gabriel Boric. Campos pertenece a las filas del radicalismo desde los 12 años y cuenta con un extenso linaje familiar vinculado a dicha tienda.

Este posible nombramiento surge en un momento crítico para Kast, luego de recibir la negativa del senador electo Rodolfo Carter para asumir en la cartera de Seguridad y enfrentar el desmarque del Partido Nacional Libertario. De concretarse, la inclusión de Campos buscaría proyectar una señal de amplitud política y experiencia técnica frente a las dudas de gobernabilidad planteadas por sus actuales socios de coalición.