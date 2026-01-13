Promotores, “teams de verano” y ayudantes de cocina: estas son las regiones que más trabajos de verano ofrecen en 2026

Si bien el verano suele ser una época ideal para vacacionar, muchos aprovechan la época estival para buscar un ingreso extra con un empleo de temporada.

En ese contexto, diversas oportunidades de trabajo ya están publicadas en línea para quienes estén interesados en postular.

Según datos de Yapo.cl, los empleos más solicitados para este verano 2026 son para trabajar como promotores, en teams de verano y en el sector gastronómico.

Para este año se registró un incremento interanual del 6,3% respecto a la misma fecha del 2025, señaló la plataforma.

¿Dónde hay más trabajos de verano?

Los lugares en donde más se concentran los empleos son en la región de Valparaíso, la región de La Araucanía y la región de Coquimbo, con el 58% del total de las vacantes publicadas, según Yapo.cl.

A continuación el detalle de las vacantes:

Región de Valparaíso: 1.640 vacantes.

Región de La Araucanía: 1.280 vacantes.

Región de Coquimbo: 600 vacantes.

¿Cómo postular a los empleos disponibles?

Aquellas personas interesadas en trabajar durante el verano, pueden encontrar todas las vacantes disponibles en el sitio web de Yapo.cl (disponible aquí).

En la plataforma los usuarios pueden filtrar por región, rubro y el tipo de jornada que se ajuste a sus necesidades.

Entre los principales requisitos, se encuentran: tener documentación al día, disponibilidad para trabajo flexible y experiencia mínima en atención al cliente.