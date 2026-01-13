Barricadas, fuego y enfrentamientos con Carabineros: nuevos incidentes marcan nueva jornada de desalojo en megatoma de San Antonio

Durante la madrugada y primeras horas de este martes se registraron nuevos incidentes en el marco del proceso de desalojo de la megatoma del Cerro Centinela, ubicada en el límite de las comunas de San Antonio y Cartagena, donde se levantaron múltiples barricadas y se produjo el lanzamiento de fuegos artificiales, obligando al cierre total del tránsito entre ambas localidades.

Según el reporte en terreno, desde antes del amanecer se observaron tres barricadas de gran tamaño, algunas con neumáticos encendidos, además de columnas de humo visibles a distancia. El tránsito hacia San Antonio permaneció completamente interrumpido y, hasta pasadas las 07:00 horas, no se registraba presencia policial permanente en el sector.

El despliegue de Fuerzas Especiales de Carabineros de Chile comenzó cerca de las 07:17 horas, con el ingreso de carros lanzaaguas, lanza gases y vehículos celulares, dando inicio al operativo de control del orden público frente a los nuevos focos de resistencia.

Estos hechos se suman a los incidentes registrados durante la jornada del lunes, cuando Carabineros enfrentó lanzamiento de bombas molotov, elementos incendiarios, colchones en llamas y objetos contundentes mientras se concretaba el desalojo de la parcela 11. Pese a la violencia registrada, no se reportaron funcionarios lesionados.

En ese contexto, tres personas fueron detenidas por hechos vinculados a los disturbios. La general jefa de la zona Valparaíso de Carabineros, Patricia Vázquez, entregó detalles del procedimiento.

“Tenemos un detenido por ley antibarricadas, pesquisado al exterior de la toma, y además una camioneta interceptada en San Antonio con dos personas de sexo femenino, la que mantenía irregularidades en su documentación y transportaba una gran cantidad de neumáticos que podían ser utilizados para levantar barricadas”, señaló.

Desde la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso indicaron que el proceso de desalojo continúa durante esta jornada, mientras se evalúan nuevas medidas de seguridad ante la persistencia de hechos de violencia en los accesos al sector.