Tras más de 30 años de historia: confirman cierre de emblemático recinto artístico chileno y hay varios despedidos

Esta semana se dio a conocer el inesperado cierre de la Casa Azul del Arte, un emblemático espacio cultural ubicado en la ciudad de Punta Arenas, Región de Magallanes. Los orígenes del espacio se remontan a 1993.

Según detalló el medio local El Pingüino, el recinto en Avenida España dejará de funcionar el próximo 6 de febrero. Los trabajadores fueron notificados de la decisión este lunes.

Elena Blackwood, secretaria general de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa), confirmó el término de los contratos para todo el personal, tanto en modalidad indefinida como a honorarios.

Según la misma voz, la situación se explicaría en una reestructuración que está desarrollando Comupa. “El giro principal hoy día nuestro es el área de Atención Primaria de Salud”, señaló.

La idea que se maneja ahora es que entre los meses de marzo y abril, con apoyo de la fundación, se inicie una nueva mirada de la escuela artística con otro nombre y bajo el alero de la Fundación Cultural.

“Existe la posibilidad de que estos mismos prestadores de servicio o funcionarios que realizaban talleres, pudieran dictar a través de la fundación”, concluyó Blackwood.