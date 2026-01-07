Un incendio se registra a esta hora en el Cerro San Cristóbal, el cual ha movilizado a voluntarios de bomberos.

En detalle, al menos dos compañías trabajan en el lugar, además de un helicóptero liviano.

Con el paso de los minutos, la emergencia fue actualizada y se declaró incendio forestal en el Cerro San Cristóbal.

La columna de humo producto del siniestro se puede ver desde distintos sectores de la capital.

Por esta emergencia, las autoridades informaron que el tránsito se encuentra suspendido en calle Carlos Reed y Manuel Mackenna, que rodean el cerro San Cristóbal, entre subida Pio Nono y Av. Bellavista.

Asimismo, el tránsito peatonal suspendido y se evacuó parte del Parque Metropolitano.

Noticia en desarrollo.