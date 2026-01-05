UC define las dos posiciones que les faltan para completar el plantel / Daniel Pino/UnoNoticias

Universidad Católica hizo tempranamente las tareas en el mercado de fichajes, considerando que ya sumaron a cuatro futbolistas.

En la presentación de Justo Giani, el gerente deportivo de Cruzados, José María Buljubasich, entregó novedades respecto a la conformación del equipo.

Al respecto, el “Tati” informó que hay acuerdo con Agustín Farías para su renovación, idéntico proceso que atraviesa Clemente Montes, de quien solo falta la firma para extender su contrato.

“Las posiciones que nos falta completar es un marcador central y un extremo por izquierda, que es donde está Eduard Bello. Todavía no está cerrado ese tema”, explicó José María Buljubasich en conferencia de prensa, destacando el progreso en el armado del plantel.

“Hablamos de que necesitábamos jugadores en mitad de cancha, mantuvimos a la mayoría y trajimos jugadores allí. La idea es que haya un grupo de jugadores que, entre todos, podamos elevar el nivel futbolístico”, concluyó, confiado de las gestiones que puedan hacer en torno al armado del equipo para el 20 de enero, cuando debuten en la Supercopa Chilena, primer desafío del año para la UC.