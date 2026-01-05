El periodista deportivo y conductor de País ADN, Aldo Schiappacasse, sorprendió este lunes al revelar que fue víctima de un robo durante sus recientes vacaciones en Europa, episodio que calificó como una experiencia inédita y profundamente decepcionante, especialmente por haber ocurrido en Italia, país de origen de su familia.

El comunicador contó que el hecho ocurrió en la estación central de Roma, pese a las reiteradas advertencias sobre la presencia de carteristas en el lugar.

Getty Images / UCG Ampliar

“Por primera vez en la vida fui cartereado. Sé quién fue, sé cómo era, de qué color era su mochila y hasta en qué escalón de la escalera mecánica me empujó”, relató, aunque reconoció que poco pudo hacer en ese momento y que la reacción fue tardía.

El periodista explicó que llevaba sus documentos en la billetera, como acostumbra, y que solo minutos después advirtió el robo. Afortunadamente, mantenía su pasaporte separado, lo que le permitió continuar el viaje sin mayores contratiempos. Aun así, utilizó el episodio para hacer un llamado de atención a quienes viajan al extranjero.