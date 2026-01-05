;

VIDEO. “Sé quién fue y cómo lo hizo”: Aldo Schiappacasse relata duro momento tras ser asaltado en Italia

“Por primera vez en la vida fui cartereado”, señaló el conductor de País ADN.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images

El periodista deportivo y conductor de País ADN, Aldo Schiappacasse, sorprendió este lunes al revelar que fue víctima de un robo durante sus recientes vacaciones en Europa, episodio que calificó como una experiencia inédita y profundamente decepcionante, especialmente por haber ocurrido en Italia, país de origen de su familia.

El comunicador contó que el hecho ocurrió en la estación central de Roma, pese a las reiteradas advertencias sobre la presencia de carteristas en el lugar.

ADN

Getty Images / UCG

“Por primera vez en la vida fui cartereado. Sé quién fue, sé cómo era, de qué color era su mochila y hasta en qué escalón de la escalera mecánica me empujó”, relató, aunque reconoció que poco pudo hacer en ese momento y que la reacción fue tardía.

Revisa también

ADN

El periodista explicó que llevaba sus documentos en la billetera, como acostumbra, y que solo minutos después advirtió el robo. Afortunadamente, mantenía su pasaporte separado, lo que le permitió continuar el viaje sin mayores contratiempos. Aun así, utilizó el episodio para hacer un llamado de atención a quienes viajan al extranjero.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad