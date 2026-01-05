“Pensé que nos iban a llevar a Caracas”: periodista colombiano vivió horas de tensión al ser detenido en Venezuela

La situación en Venezuela ha sido bastante tensa durante las últimas jornadas tras el ataque de Estados Unidos y detención de Nicolás Maduro, dejando un escenairo de incertidumbre en el país.

En medio de este contexto, la prensa no ha estado exenta de complicaciones para sacar adelante su trabajo y poder informar en primera línea de lo que sucede en tierras venezolanas.

Carlos Barragán, reconocido periodista colombiano de Caracol TV, vivió horas de tensión en la ciudad fronteriza de Ureña, cuando fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Según contó, viajaba junto a su equipo para realizar un reportaje y, a pesar de contar con la documentación debida que le permitió pasar el primer control, todo se complicó en el segundo proceso de entrada.

“Nos llevaron a una habitación muy pequeña, de unos 3 metros cuadrados, nos quitaron nuestras pertenencias. Empezaron a revisar los celulares”, relató a Chilevisión.

“Veníamos a entrevistar a la gente sobre lo que están viviendo, pero la resistencia fue bastante fuerte. Después de tres horas y media, y de que nos hubieran borrado todo el material que teníamos, nos dieron un documento de ‘Inadmitidos’; no podemos entrar a Venezuela durante los próximos días”, explicó Barragán.

El momento de mayor tensión

Durante la detención, el periodista aseguró que las cosas parecían complicarse cuando su futuro y destino estaban en una mayor incertidumbre, ya que escuchó sobre la posibilidad de trasladarlos.

“Hubo un momento en el que pensé que nos iban a llevar a Caracas, porque hablaban de preparar un carro, de que ‘hay que llevar a estos tipos’“, expuso, siendo uno de los momentos más complejos.

“Y uno sabe, porque lo ha escuchado, en qué terminan... acusados de paramilitarismo, de querer hacer situaciones políticas”, reflexionó Carlos Barragán, reflejando la preocupación que genera en los comunicadores la represión contra la prensa en Venezuela.

El colombiano enfatizó que el equipo contaba con documentación en regla para justificar su presencia en la frontera, sin embargo, entre la información poco clara y actuar autoritario, nunca se sabe en qué puede terminar cada viaje.