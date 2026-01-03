;

“Dudar es traición”: las purgas internas y la desconfianza que marcaron los últimos días de Maduro en el poder

Por primera vez desde que asumió el cargo tras la muerte de Chávez, el líder venezolano sentía una vulnerabilidad real y tangible, viviendo en un estado de angustia constante que lo llevó a atrincherarse hasta su extracción forzosa.

Mario Vergara

“Dudar es traición”: las purgas internas y la desconfianza que marcaron los últimos días de Maduro en el poder

“Dudar es traición”: las purgas internas y la desconfianza que marcaron los últimos días de Maduro en el poder / Jesus Vargas

Nicolás Maduro llevaba meses sumido en una profunda zozobra. La posibilidad de un ataque de Estados Unidos había dejado de ser una retórica antiimperialista para convertirse en una amenaza tangible que inquietaba a todo su entorno.

Por primera vez desde que sucedió a Hugo Chávez, sentía un peligro verdadero y real de ser derrocado. Sin embargo, pese al cerco y al aislamiento, su determinación era absoluta: no tenía ninguna intención de irse por su propio pie.

Según el análisis de El País, Maduro no contemplaba la rendición. “Aquí nadie se rinde”, había dejado claro a su círculo más íntimo antes de ser detenido y extraído del país junto a su esposa, Cilia Flores, por un comando estadounidense. Quienes lo trataron en este tiempo de angustia aseguran que estaba dispuesto a llegar hasta el final y que jamás estuvo sobre la mesa un acuerdo con Washington que implicara su salida del poder.

Revisa también:

ADN

Un poder vertical y paranoico

A diferencia de la percepción externa de un liderazgo compartido, Maduro gobernaba en solitario. Aunque Diosdado Cabello mantiene una enorme influencia en las bases y el gobierno, la última palabra siempre era del mandatario. Su círculo de confianza se había reducido a un puñado de leales: los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez, Cilia Flores y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Este aislamiento alimentó una paranoia interna. “Dudar es traición” se convirtió en la consigna en los cuarteles para evitar alzamientos. Tras el fraude denunciado en las elecciones de julio del año anterior, Maduro purgó a los jefes de inteligencia y a antiguos aliados como Pedro Tellechea, demostrando que nadie estaba a salvo de la depuración.

A pesar de los intentos de su operador político, Jorge Rodríguez, de buscar acuerdos puntuales con la administración Trump, la postura de Maduro fue inamovible hasta el momento en que las fuerzas norteamericanas forzaron su salida.

Contenido patrocinado

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

Paraíso caribeño de arenas blancas a solo 2 horas de Santiago: Panorama ideal para disfrutar del verano 2026

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

¿Qué pasó en realidad con Once?: Esta fue la respuesta de los creadores de Stranger Things (SPOILERS)

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: &#039;Por primera vez en mi vida...&#039;

La inesperada decisión de Jean Phillipe Cretton para recibir el Año Nuevo: 'Por primera vez en mi vida...'

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

Teatro, disidencias y memoria: Santiago estrena el Festival de Teatro de la Diversidad LGBTIQ+

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

BLACKPINK consigue récord en Spotify: Son la primera banda femenina de k-pop en alcanzar este hito

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de &#039;Ride The Lightning&#039;

Megadeth cierra el círculo: historia detrás de su versión de 'Ride The Lightning'

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

El gran 2015 de Kanto: 15 conciertos, su primer álbum y torneos de cartas Pokemón con su nombre

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

Mindy Chen: su estilo atrevido, sin reglas y lleno de actitud

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

No se siguen en Instagram y celebraron separados: Cuco aclara su situación sentimental con Daniela Aránguiz

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

¡Tren en verano 2026! Conoce los nuevos recorridos para playa y ciudad: Revisa los horarios AQUÍ

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad