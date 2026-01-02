Carreras y prácticas clandestinas en Cerrillos afectan a vecinos del Parque Bicentenario: “El ruido es demasiado”

Una vez más, las carreras y acciones clandestinas por parte de conductores encienden las alarmas en la comunidad. Esta vez, los afectados son los vecinos de la Villa Panamericana en Cerillos.

Los habitantes del sector denuncian ruidos molestos durante largas horas y extensas jornadas de acciones irregulares en la antigua pista del exaeródromo.

El sitio queda justo frente a una zona de departamentos, donde el ruido se filtra y hace eco de forma molesta, perjudicando constantemente el día a día de la comunidad.

Una de las afectadas declaró a CHV Noticias que suelen realizarse “convenciones de motos, de autos, y el ruido es demasiado”, además, cuestionó que es “todo el rato”.

Según ellos mismos han podido observar desde sus viviendas, las personas que generan este malestar hacen piruetas, derrapes y competiciones clandestinas. Pero lejos de llamar positivamente la atención o ser furor, genera todo lo contrario: molestia, rechazo y agobio.

Otro vecino afectado, enfatizó en que esto puede durar “todo el día” los fines de semana, “de 10:00 a 22:00 horas”, indicando que “se van turnando, porque vienen a practicar”.

Respecto al lugar en cuestión, hay que recordar que actualmente el terreno forma parte del Parque Bicentenario, aunque netamente como estacionamiento para algunos eventos.

La administración se encuentra bajo la coordinación del Serviu Metropolitano a través de Parquemet, quienes deberían mantener el control y prohibir el ingreso injustificado al sitio.

Ingreso sin autorización

A pesar de que hay entidades responsables detrás, son varias las personas, como estos cuestionados conductores, que encontraron la forma de entrar sin permiso.

Los propios vecinos tienen identificadas algunas zonas por donde se hace el ingreso: panderetas rotas por Avenida Departamental, “por el final”.

“Como este terreno no es nadie, vienen y se lo toman. Hacen sus eventos”, agregan con cierto nivel de impotencia ante la poca respuesta y reacción que existe.

Según cuentan los habitantes de la zona, se han puesto en contacto con Carabineros e incluso con la Municipalidad de Cerrillos en reiteradas ocasiones, pero no hay resultados ni respuestas concretas.

Desde Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región Metropolitana aseguran estar al tanto de estos hechos y se comprometen a reforzar el cierre perimetral del lugar, aumentar la vigilancia y evaluar las acciones legales pertinentes.

Además, informaron que “el lote en cuestión se destinará a la construcción de un hospital” en un futuro, lo que debería cambiar por completo esta situación al bloquear el acceso a personas ajenas a las obras.