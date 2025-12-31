Menos gasto, más experiencia: ¿Por qué Chile está dejando atrás el audio genérico?

Durante años, el mercado del audio estuvo dominado por productos diseñados bajo estándares globales y ecualizaciones genéricas, pensadas para un “usuario promedio”. Sin embargo, ese modelo comienza a perder fuerza en Chile, donde los hábitos de escucha, los espacios y los géneros musicales han impulsado una nueva forma de entender la experiencia sonora.

Hoy, el audio ya no se define solo por el volumen o la potencia. Factores como el balance entre bajos, medios y agudos, la portabilidad, la autonomía y la resistencia de los equipos se vuelven clave, especialmente en contextos como celebraciones de fin de año, reuniones al aire libre o el consumo diario en movimiento.

Este cambio responde a una realidad evidente: no todas las personas escuchan música de la misma forma. Los dispositivos actuales deben adaptarse a distintos momentos del día, espacios abiertos o compartidos y estilos musicales que forman parte del día a día, transformando el sonido en una experiencia integral más que en un atributo técnico aislado.

En ese escenario, algunas marcas han comenzado a diseñar sus productos a partir del estudio de hábitos locales de escucha, priorizando géneros como la música urbana, uno de los más consumidos en Chile. La profundidad de los bajos y el equilibrio del sonido se vuelven elementos centrales para responder a estas preferencias reales.

Para Alejandro Amón, músico, fundador y CEO de BLIK, “no se trata de replicar fórmulas globales, sino de construir una experiencia sonora pensada para cómo y dónde se escucha música hoy”.

Expertos del sector coinciden en que elegir un buen equipo de audio hoy implica considerar potencia con balance, baterías de larga duración, facilidad de transporte y resistencia a factores como agua o polvo, especialmente para actividades al aire libre o celebraciones prolongadas.

Así, más que una moda pasajera, el retroceso del audio genérico refleja un cambio profundo en la industria: el paso desde soluciones estándar hacia experiencias sonoras más conscientes del entorno, la cultura y las personas que están detrás de cada escucha en Chile.