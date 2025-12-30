Esta es la manera más barata de ver el fútbol chileno en vivo: resolución Full HD y un dispositivo / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

¿Eres fanático del fútbol chileno? En las últimas horas, se conoció que TNT Sports subirá de precio su servicio de televisión de Chile a partir de 2026.

Zapping informó a sus clientes que el valor del plan TNT Sports Premium aumentará a $14.500 desde enero. Hasta ahora, aquel pack costaba $13.500.

Por el momento, se desconoce si el plan TNT Sports Premium subirá de valor en otros cableoperadores, como Movistar, Claro-VTR, DirecTV y Entel, donde los precios oscilan entre $13.490 y $14.590.

¿Cuál es el plan más barato para ver la Liga de Primera y la de Acenso de manera legal? La respuesta está en HBO Max, donde existe el plan Solo TNT Sports, que cuesta $11.890 al mes hasta ahora (en el plan anual en cuotas). En 2024, ese mismo plan costaba $10.890.

Estas son sus características: