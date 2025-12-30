Esta es la manera más barata de ver el fútbol chileno en vivo: resolución Full HD y un dispositivo
Para los que solo buscan ver la Liga de Primera y la de Ascenso, hay un plan que todavía cuesta menos de 12 mil pesos.
¿Eres fanático del fútbol chileno? En las últimas horas, se conoció que TNT Sports subirá de precio su servicio de televisión de Chile a partir de 2026.
Zapping informó a sus clientes que el valor del plan TNT Sports Premium aumentará a $14.500 desde enero. Hasta ahora, aquel pack costaba $13.500.
Por el momento, se desconoce si el plan TNT Sports Premium subirá de valor en otros cableoperadores, como Movistar, Claro-VTR, DirecTV y Entel, donde los precios oscilan entre $13.490 y $14.590.
¿Cuál es el plan más barato para ver la Liga de Primera y la de Acenso de manera legal? La respuesta está en HBO Max, donde existe el plan Solo TNT Sports, que cuesta $11.890 al mes hasta ahora (en el plan anual en cuotas). En 2024, ese mismo plan costaba $10.890.
Estas son sus características:
- 1 dispositivo a la vez
- Mira la 1a División, Ascenso y más
- Resolución Full HD
- Plan base de HBO Max no incluido
