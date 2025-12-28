El futbolista nacional, Roberto Cereceda, a través de sus redes sociales dio a conocer el enorme daño que provocó un incendio en su complejo deportivo ubicado en Maipú, región Metropolitana.

En su cuenta de Instagram, el “Eléctrico” compartió que producto del siniestro sufrió una “pérdida total del casino y los baños de nuestras canchas deportivas”.

Revisa también Momentos de tensión en Concepción: mona huye del zoológico y pone en alerta a equipos de emergencia

“Fue bastante triste, fue muy fuerte ver el lugar en el que tú estás trabajando, estás creciendo... sufrir una pérdida así es doloroso”, expresó Cereceda.

De igual forma, el futbolista comentó que su complejo deportivo seguirá “funcionando con normalidad en todas nuestras áreas”.

“Desde la próxima semana contaremos con baños, duchas y una solución provisoria para seguir con la venta de líquidos y atención a nuestros clientes“, detalló.

Por último, el “Eléctrico” enfatizó en que "esto es parte del camino del emprendimiento: caídas, golpes… y la decisión de levantarse más fuerte. Gracias a todos quienes nos han apoyado con mensajes, ánimo y cariño. Seguimos adelante con esfuerzo, perseverancia y fe".

A continuación el registro compartido por Roberto Cereceda: