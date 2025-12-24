;

"Este programa me enseñó a quererme": María José Quintanilla sorprende con una repentina despedida entre lágrimas

Además, la cantante y animadora también adelantó su nuevo proyecto televisivo.

“Este programa me enseñó a quererme”: María José Quintanilla sorprende con una repentina despedida entre lágrimas

Ya estamos terminando el año y se comienzan a cerrar ciclos, concretar movimientos y perfilar nuevos rumbos de cara a lo que será el 2026, sobre todo en aquello que guarda relación con el ámbito laboral.

En esta línea, el ámbito del entretenimiento, específicamente dentro de la televisión, genera mayor expectativa a nivel general, con un amplio nivel de público pendiente a cada movimiento.

Bajo este escenario, durante la tarde de este miércoles 24 de diciembre, María José Quintanilla sorprendió al público de Mega al anunciar su repentina salida de un icónico programa.

“Hoy para mí no es un programa igual que todos, hoy para mí es un día especial, porque hoy me toca despedir mi participación de La hora de jugar“, comenzó diciendo.

Entre gritos y reacciones que se escuchaban desde detrás de cámaras, agregó y aclaró: “Ojo, para que no empiecen los trascendidos, continuaré en otras labores. He sido requerida por otro equipo”.

“Aprendí a que muchas veces, las cosas que me avergonzaban de mí, eran justamente las cosas que me hacían distintas al resto. Este programa me enseñó a quererme”, complementó, justo antes de emocionarse hasta las lágrimas.

Así, entre recuerdos de lo que fue su ciclo con el espacio televisivo de la tarde, agradecida con el equipo y los momentos vividos, valoró el crecimiento que tuvo y destacó el aporte -que espera y cree- haber entregado.

“Hacer equipo es complejo (...) pero tengo varias certezas de este ciclo. Que siempre fui generosa, que siempre he sido una buena persona y que, al menos, cultivé una palabra que pueden decir mis compañeros, yo no dudo en sacarme la cresta cuando me dedico a trabajar”, expresó.

“Muchas gracias por aguantarme (...) gracias por enseñarme a ser mejor profesional. Espero que en mi nuevo proyecto me vaya así de ‘la raja’ y ojalá pueda crear un nuevo equipo así como este. ¡Muchas gracias!“, complementó ‘Coté’.

Al cierre de sus palabras, Quintanilla adelantó lo que viene en su carrera televisiva: “Ahora, yo paso de La hora de jugar a Dale play. Nos veremos en otro horario, pero con la misma pasión de siempre“.

