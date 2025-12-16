;

Muere Benjamín Ramírez, “Emp”, jugador chileno de League of Legends que llegó a ser el mejor de Latinoamérica

El pro player de “LOL” llegó a medirse con leyendas mundiales del videojuego, entre ellos, el mismísimo Faker.

A los 29 años murió Benjamín Esteban Ramírez Mercado, conocido en la escena gamer como “Emp”, uno de los jugadores más influyentes y pioneros en la historia competitiva de League of Legends en Latinoamérica.

La noticia fue confirmada por su equipo, Isurus, mediante un emotivo mensaje: “Con enorme tristeza despedimos a Emp, leyenda y pilar del League of Legends latinoamericano y una persona que dejó una más profunda en todos los que formamos partes de Isurus”.

El comunicado agregó: “Acompañamos a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gracias por tu compromiso, tu esfuerzo y por cada momento compartido. Once a Shark, always a Shark”.

Emp fue parte de dos organizaciones icónicas: Isurus, entre 2015 y 2019, y Furious Gaming hasta 2022. Ese mismo año regresó a Isurus como parte del coaching staff.

Durante su carrera se desempeñó como MID (carrilero central) y acumuló múltiples títulos regionales, además de destacadas participaciones en mundiales, consolidándose como referente en la extinta Liga LAS/CLS.

En una entrevista con Furious Gaming en el año 2020, recordó sus inicios, cuando utilizaba a Vayne, el primer campeón que maineó (que dominó). “Era malísimo, era con el carry con la que menos ganaba, pero con el que más me divertía”, dijo al respecto.

Luego explicó su cambio de rol: “Me cambié a MID porque creo que en el equipo se nos fue el midlaner (...) Y me fue bien, así que me quedé”.

Entre sus campeones favoritos mencionó a Azir y Corki, aunque confesó: “Tengo un campeón favorito, si fuera por mí, jugaría Yasuo el resto de las partidas de mi vida (...) me divierte jugar Yasuo”.

