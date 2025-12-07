Un hecho de violencia extrema sacudió este domingo 7 de diciembre a la opinión pública, luego de que un incidente de tránsito derivara en un homicidio dentro de una dependencia policial en la ciudad de Buenos Aires, Argnetina. Un efectivo de la fuerza de seguridad mató a balazos a un familiar de un motociclista, a quien minutos antes había atropellado en la vía pública. El suceso comenzó como un siniestro vial y escaló rápidamente a una tragedia criminal.

Según los antecedentes del caso, el policía —cuya identidad se mantiene en reserva mientras avanzan las pericias— protagonizó una colisión contra una motocicleta. Tras el impacto, el uniformado se retiró del lugar y se dirigió directamente a la comisaría de la jurisdicción, presuntamente para ponerse a derecho y reportar el accidente. Sin embargo, la situación se salió de control cuando los allegados de la víctima del choque llegaron al recinto.

La confrontación en la seccional

El clima de tensión se trasladó desde la calle hasta el interior de la sede policial. De acuerdo con la información preliminar, un familiar del motociclista atropellado logró encarar al oficial dentro de la comisaría. En medio de gritos y reclamos por el accidente previo, el civil habría agredido físicamente al policía, lo que detonó la reacción armada del funcionario.

Ante la agresión recibida, el policía desenfundó su arma y efectuó disparos contra el hombre, provocándole la muerte de manera casi instantánea en el lugar. El hecho ha generado conmoción no solo por el resultado de muerte, sino por el escenario institucional donde se produjo el crimen, transformando un procedimiento administrativo de tránsito en una escena del crimen resguardada por peritos balísticos.

Investigación en curso

Las autoridades han ordenado la inmediata detención del policía involucrado, quien ahora enfrenta una compleja situación judicial por dos frentes: las lesiones culposas derivadas del accidente de tránsito inicial y la acusación por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La justicia deberá determinar si el actuar del oficial se encuadra dentro de una legítima defensa ante la agresión recibida o si existió un uso excesivo y criminal de la fuerza letal contra un civil desarmado.