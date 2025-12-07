;

FOTO. Muerte en plena peregrinación: Caballo se desploma y fallece en ruta a Lo Vásquez, al parecer por agotamiento extremo

El animal colapsó repentinamente en el sector Valle Verde de Curacaví, ante la mirada de vecinos que alertaron a Carabineros.

Mario Vergara

Muerte en plena peregrinación: Caballo se desploma y fallece en ruta a Lo Vásquez, al parecer por agotamiento extremo / Anadolu

Un lamentable incidente de maltrato animal involuntario empañó la jornada de fe de este fin de semana. Durante la madrugada del domingo, un caballo falleció en plena vía pública mientras era utilizado en la tradicional peregrinación hacia el santuario de Lo Vásquez. El hecho ocurrió en la comuna de Curacaví, específicamente en la Avenida O’Higgins, a la altura del sector Valle Verde.

Testigos que transitaban por la ruta advirtieron el momento exacto en que el animal se desplomó de manera repentina, sin poder volver a levantarse. Tras recibir la alerta de los vecinos, personal de Carabineros se constituyó en el lugar y confirmó el deceso del equino. Aunque las causas exactas de la muerte están bajo investigación, las primeras hipótesis apuntan al agotamiento extremo derivado del esfuerzo físico que implica el largo trayecto hacia el templo religioso.

Advertencias ignoradas

El trágico desenlace ocurre pese a las campañas preventivas impulsadas por expertos. El Colegio Médico Veterinario (Colmevet) había realizado un llamado explícito a los fieles para evitar el uso de caballos y otros animales de tiro en esta festividad masiva. La recomendación buscaba precisamente prevenir situaciones de estrés, deshidratación y colapso físico en las mascotas y animales de compañía.

Alicia Plaza, directora de la Comisión Nacional de Bienestar Animal del gremio, reaccionó con pesar ante la noticia. En declaraciones a Radio ADN, la profesional enfatizó que este tipo de situaciones “no deberían pasar” y criticó la persistencia de prácticas culturales que exponen a los animales a sufrimientos innecesarios. “Por temas culturales hay personas que todavía asisten con equinos, y es por eso que hicimos esas recomendaciones”, señaló, lamentando que el mensaje no fuera acatado en su totalidad.

ADN

La policía uniformada mantiene las diligencias para determinar las responsabilidades del dueño del animal y confirmar si existían condiciones previas de salud o falta de cuidados básicos como hidratación y descanso durante la caminata.

