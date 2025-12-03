Retiran sándwich de ave pimentón contaminados por listeria: ¿Qué hacer si consumiste el producto?

El Ministerio de Salud (Minsal) ordenó el retiro inmediato de sándwich de ave pimentón luego de detectar la presencia de Listeria monocytogenes en una de sus muestras analizadas.

El producto involucrado es: sandwich ave pimentón marca Fresco. Fecha de elaboración 14-11-25 y fecha de vencimiento 04-12-2025, elaborado por la empresa Arco Alimentos Ltda.

Es decir, que los lotes afectados corresponde a productos elaborados el 14 de noviembre y con vencimiento al 4 de diciembre, los cuales ya fueron catalogados como no aptos para consumo.

Por lo anterior, la instrucción para la ciudadanía es clara : si alguien posee unidades del lote afectado, debe abstenerse de consumirlas y eliminarlas o entregarlas al comercio para su retiro.

Además, desde el ministerio detallaron que se notificará formalmente al fabricante sobre la muestra no conforme y se iniciará un sumario sanitario al punto de venta donde se comercializó el producto.

¿Qué hacer si consumiste el producto?

El Minsal indicó que quienes hayan ingerido un sándwich del lote afectado y presenten diarrea, vómitos, fiebre o malestar deben acudir a un centro asistencial para evaluación médica.

Los síntomas pueden iniciar como un cuadro febril leve, pero avanzar hacia sepsis, meningitis u otras complicaciones graves. En gestantes, puede provocar abortos o cuadros severos en recién nacidos.