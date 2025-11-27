Jara se refiere a reunión entre Frei y Kast: “Siento dolores por la injusticia de Chile, no por sus palabras”

Durante la mañana de este jueves, y previo al primer encuentro social organizado por el Hogar de Cristo, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se refirió al encuentro entre José Antonio Kast y el expresidente Eduardo Frei, quien le entregó su apoyo al abanderado republicano.

Consultada por si ella buscará reunirse con figuras como el expresidente Ricardo Lagos, respondió que “no, no tengo plan, más que reunirme con personas que forman parte de la ciudadanía común y corriente, poder llegar con mis propuestas”.

Respecto al encuentro entre Frei y Kast, y si sintió algún impacto político o personal por ese respaldo, la candidata sostuvo que “ yo siento dolores por la injusticia de Chile, no por las palabras del presidente Frei. Yo tengo respeto al presidente, creo que él fue un gran presidente, pero tiene derecho a tener su opinión. Así es la democracia”.

La ministra agregó que su foco está puesto en los temas estructurales del país. “Sobre todo en temas importantes como la pobreza, la desigualdad. Yo sé que seguramente el más ratito de decir todo es el trabajo, la continuidad, el desempleo. Pero esto es un tema mucho más profundo, desigualdad económica, de concentración”, sostuvo.

“Por eso en mi equipo no hay gente que promueve las colusiones, los pollos, las farmacias, porque yo creo en una economía sana. Y ojalá que a toda la gente le llegue un ingreso vital de 750 mil pesos. Vengo preparada para la cantinela”, afirmó.

Finalmente, Jara planteó que la discusión presidencial debe centrarse en propuestas y no en descalificaciones. “Esto es un desafío para ambos candidatos. La pobreza es un tema multidimensional, que tiene varios factores. Y que por más que trate siempre permanente de poner puras cosas, así como denostativas hacia los demás, los países se gobiernan con propuestas, no con negativas permanentes”, cerró.