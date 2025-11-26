Más de una década después de transformarse en uno de los primeros virales chilenos de YouTube, la protagonista del video “Tata, bájame” reapareció en TikTok para aclarar qué ocurrió realmente aquel día en que cayó desde un columpio mientras su abuelo daba una entrevista improvisada en una plaza.

Hoy con más de 18 años, Sofía Cortese publicó un “story time” que de inmediato encendió la nostalgia en redes sociales.

En el registro, la joven confirma que ella es la niña que aparece en el video suplicando “tata, bájame” antes de resbalar desde el columpio. Según relató, tenía apenas tres años y vivía con sus abuelos, quienes solían llevarla a la plaza Belén del sector.

Ese día, un niño se acercó a su abuelo para hacerle preguntas frente a la cámara, lo que lo distrajo completamente. “Mi abuelo no me escucha porque está pendiente de las preguntas que le hace el niño”, explicó.

Intentó hacerlo por su cuenta, pero la maniobra salió mal y terminó en el suelo. “Yo me caí porque intenté como hacer como fuerza para bajarme y digamos que salió un poco mal”, aclaró.

El episodio terminó sin lesiones graves, aunque con un reloj de Barbie de regalo para consolarla. Sin embargo, el impacto vino después: el video saltó a un diario local y, por esos años en que YouTube recién despegaba en Chile, se convirtió en un fenómeno inesperado.

La viralización no fue fácil para su familia, especialmente para el abuelo, quien, según contó Sofía, pasó meses sin salir de la casa debido a las burlas y críticas. “No se lo tomó muy bien”, relató entre risas.

Con el tiempo, la historia se transformó en un chiste familiar y también en parte de la identidad de la propia Sofía, quien hoy recibe mensajes, recuerdos y hasta solicitudes de fotos. “Mi abuelo está superbién, está sanito y tenemos una relación superbonita, es un excelente abuelo, así que bueno terminamos con eso y espero que les haya gustado este storie time”, cerró.