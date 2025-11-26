Clásica exposición de diseño celebra sus 40 años con un regreso a Chile que destaca el estilo contemporáneo

La esperada vuelta de Casa FOA a Chile se concretó este año con una edición que confirma el crecimiento de la exposición como plataforma regional de diseño, arquitectura e innovación.

En su aniversario número 40, la exposición se une a AdDI (Asociación de Diseñadores de Interiores), y se instala en Zoco (Lo Barnechea) con una propuesta que articula identidad local, experimentación material y nuevas formas de habitar.

La curaduría 2025, “Espacios que unen”, recorre 28 espacios y más de 40 profesionales, integrando historia, arte y contemporaneidad. Su carácter se expresa en ambientes que destacan por su profundidad conceptual y por la interpretación chilena del interiorismo actual: simbólica, sensible y con una mirada clara hacia la sustentabilidad y el bienestar.

Ampliar

Entre los participantes se encuentran figuras como Elisa López, Karla Aliaga, Francisca Varela Morandé, Paola Sangoni, Kai Gildemeister, Pablo Guzmán Correa, Andrés Blanco, Daniela Quinzio, Juan Hirmas, Julio Maturana, Sofía Iturralde, Jaime Navarrete y Jaime Arón, entre muchos otros talentos, cuyos trabajos revelan la madurez del diseño chileno y la riqueza de sus lenguajes estéticos.

La inauguración contó con la presencia del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri Vergara, y autoridades de Zoco, AdDI y Casa FOA, subrayando la relevancia del cruce entre sector público, industria y comunidad creativa. Esta edición forma parte de un calendario regional que incluye las muestras realizadas en Córdoba, Buenos Aires y Uruguay.

Casa FOA Chile by AdDI permanecerá abierta hasta el 30 de noviembre. Todos los días de 12 a 20 h. Av. La Dehesa 1600, Lo Barnechea.