“Nuestra plantilla es una de las más baratas y peleamos contra los 7 grandes de Chile; somos un equipo de esfuerzo y sacrificio”

Christian Moreno, defensa de Cobresal, conversó con Los Tenores de ADN y anticipó el partido de este viernes contra Colo Colo. Aquel duelo será clave, ya que ambos equipos se están disputando el último cupo a la Copa Sudamericana.

“La presión la tienen en ellos, porque ellos tienen más gente, tienen jugadores de mucha jerarquía y dependen de la copa más que nosotros. Lo tomamos con calma, sabemos que si hacemos una buena tarea en El Salvador, sacaremos el partido adelante”, señaló el zaguero argentino.

Eso sí, el trasandino reconoció que no descansaron tras visitar a Deportes Iquique en la fecha pasada. “A Iquique fuimos en bus, fueron 12 horas de ida y lo mismo de vuelta. Cuando terminó el partido, enseguida nos devolvimos a El Salvador. Al otro día entrenamos, no tuvimos descanso”, comentó.

“Cada vez que jugador de visita son dos días de viaje, ida y vuelta, y si sumas todo eso durante el año, el cuerpo siente el cansancio. Eso nos ha pasado factura”, agregó el formado en Boca Juniors.

La realidad de Cobresal en el Campeonato Nacional

Por otro lado, Christian Moreno abordó la realidad de Cobresal en el torneo local: “Nuestra plantilla es una de las más baratas de Primera División y peleamos contra los 7 grandes de Chile: Palestino, la U, O’Higgins, Colo Colo... Son equipos que nos superan en presupuesto, y también en jugadores, porque tenemos un plantel muy corto”.

“Somos 16 jugadores grandes y el resto del plantel se rellena con chicos de la cantera. Nos caracterizamos por ser un equipo de temple, de esfuerzo y de sacrificio”, agregó.

Por último, el defensa de los “mineros” habló de su experiencia viviendo en la ciudad de El Salvador. “Después de los primeros días caes en la realidad del lugar en donde estás, donde no hay nada para hacer, termina el partido y te tienes que ir a tu casa. Además, estás lejos de tu familia. Pero con el tiempo te terminas acostumbrando y te das cuenta de que es un pueblo seguro, puedes caminar tranquilo por todos lados”, concluyó.