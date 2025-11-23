“En evidente estado de desorientación”: todo lo que se sabe del hallazgo de Kytzia Zamora que estuvo 3 días desaparecida

En las últimas horas se han dado a conocer nuevos antecedentes sobre el hallazgo de Kytzia Zamora, la estudiante de 15 años del Liceo Carmela Carvajal que se encontraba desaparecida desde el pasado 19 de noviembre.

Cabe recordar que la menor fue vista por última vez en la comuna de Providencia, luego de salir de su jornada escolar. Tras tres días de intensa búsqueda, fue encontrada con vida durante la tarde de este sábado.

En detalle, los funcionarios de seguridad municipal de la comuna de Lampa recibieron un llamado a eso de las 19:30 horas de un vecino que había hallado a una joven, consignó Meganoticias.

“En evidente estado de desorientación”

De acuerdo al parte compartido por funcionarios comunales, el residente contó que “mientras transitaba por el sector de Agua Clara con Camino Lo Echevers, visualiza a una menor de sexo femenino en evidente estado de desorientación ”.

“Al acercarse para ofrecer ayuda, la menor manifiesta que reside en la comuna de Conchalí y que no sabe dónde se encuentra”, añade el documento.