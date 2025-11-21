Masturbación podría aliviar en un 20% los síntomas de la menopausia, según estudio internacional
Los hallazgos coinciden con evidencia previa que vincula el orgasmo con la liberación de endorfinas.
Un estudio liderado por investigadoras del Kinsey Institute de Indiana University y publicado en la revista Menopause reveló que 1 de cada 10 mujeres en etapa peri o menopáusica utiliza la masturbación para aliviar sus síntomas.
La información fue analizada por Jennifer Power en The Conversation, donde se detalló que el trabajo encuestó a 1.178 mujeres de entre 40 y 65 años en Estados Unidos.
Según el estudio, el 20% de las mujeres que se masturban reportó alguna mejora.
Incluso, las perimenopáusicas dijeron sentirse menos irritables y dormir mejor, mientras que un grupo menor de mujeres menopáusicas señaló alivio en el dolor vaginal, hinchazón y molestias urinarias.
Los hallazgos coinciden con evidencia previa que vincula el orgasmo con la liberación de endorfinas, mejor sueño y aumento del flujo sanguíneo genital.
Aun así, la autora advierte que la investigación sobre los beneficios clínicos de la masturbación es escasa, y que la mayoría de las mujeres gestiona sus síntomas con estrategias más tradicionales, como ejercicio y alimentación .
Además, el estigma sigue presente: casi ninguna participante había hablado del tema con su médico, pese a que más de la mitad dijo que lo intentaría si un profesional se lo recomendara.
