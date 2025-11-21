Masturbación podría aliviar en un 20% los síntomas de la menopausia, según estudio internacional

Un estudio liderado por investigadoras del Kinsey Institute de Indiana University y publicado en la revista Menopause reveló que 1 de cada 10 mujeres en etapa peri o menopáusica utiliza la masturbación para aliviar sus síntomas.

La información fue analizada por Jennifer Power en The Conversation, donde se detalló que el trabajo encuestó a 1.178 mujeres de entre 40 y 65 años en Estados Unidos.

Según el estudio, el 20% de las mujeres que se masturban reportó alguna mejora.

Incluso, las perimenopáusicas dijeron sentirse menos irritables y dormir mejor, mientras que un grupo menor de mujeres menopáusicas señaló alivio en el dolor vaginal, hinchazón y molestias urinarias.

Los hallazgos coinciden con evidencia previa que vincula el orgasmo con la liberación de endorfinas, mejor sueño y aumento del flujo sanguíneo genital.

Aun así, la autora advierte que la investigación sobre los beneficios clínicos de la masturbación es escasa, y que la mayoría de las mujeres gestiona sus síntomas con estrategias más tradicionales, como ejercicio y alimentación .

Además, el estigma sigue presente: casi ninguna participante había hablado del tema con su médico, pese a que más de la mitad dijo que lo intentaría si un profesional se lo recomendara.