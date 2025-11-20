Un camión que transportaba 21 toneladas de aceite de soja volcó en el kilómetro 179 de la Ruta 11-CH, región de Arica y Parinacota.

Según consigna la Dirección Regional de Senapred, el hecho ocurrió debido a la presencia de hielo en la vía.

Lo más grave de este accidente es que todo el contenido del camión, es decir, las 21 toneladas de aceite de soja, se derramó sobre el Lago Chungará.

De momento, se sabe que el conductor del camión resultó sin lesiones, siendo trasladado a dependencias de Carabineros.

En tanto, a primera hora de este jueves las autoridades se trasladarán al lugar para realizar una evaluación preliminar del impacto ambiental que este derrame podría generar.