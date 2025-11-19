;

Despiden a gerente general de ENAP tras investigación que confirmó intervención para contratar a su pareja: “¿Cómo voy a poner a su polola?”

El caso incluyó renuncias forzadas, tensiones entre áreas y una indagatoria externa que detectó vulneraciones éticas, según antecedentes recopilados.

Martín Neut

ENAP Refinerías S.A.

ENAP Refinerías S.A.

Un caso de “falta a la probidad” terminó con la salida de Patricio Farfán Bórquez de la Gerencia General de ENAP Refinerías S.A., luego de que una investigación interna confirmara que intervino para incorporar a su entonces novia en un cargo que dependía directamente de él.

La indagatoria, encabezada por el exfiscal Carlos Gajardo, se cerró en menos de dos semanas. El episodio provocó la desvinculación de dos funcionarios.

Uno de ellos fue el gerente local de Concón, Jorge Santander Jara, quien —según relatan fuentes internas— se negó a concretar la contratación solicitada por Farfán. “¿Cómo voy a poner a su polola?”, habría dicho al rechazar la instrucción. La negativa terminó costándole el puesto.

“Se cayó todo a pedazos”

El movimiento interno también generó malestar en la estatal. Un trabajador conocedor del conflicto sostuvo que la maniobra “se cayó todo a pedazos” en una empresa que impulsaba el modelo de “trabajador integral”, según publicó Bío Bío Investiga.

Paralelamente, los sindicatos denunciaron que la pareja del gerente ingresó tras un segundo concurso modificado, pese a que en el primero había sido calificada como no recomendable.

Finalmente, tanto Farfán como su esposa fueron desvinculados. ENAP confirmó la decisión y defendió la investigación, asegurando que “el Directorio y la administración de la empresa tienen un compromiso incuestionable con la ética y la probidad”, recalcando que su actuación exige “los mayores estándares de probidad, disciplina y responsabilidad”.

