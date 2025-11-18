La improvisación de TNT Sports para poder transmitir el Rangers versus San Marcos de la Liguilla de Ascenso / Marcos Maldonado

El corte de luz que afectó a Machasa, centro de operaciones de los canales de TV Chilevisión, CNN Chile y también TNT Sports, provocó que el partido entre Rangers de Talca y San Marcos de Arica contara con una complicada transmisión.

Todo comenzó con el retraso de la televisación del choque válido por la Liguilla de Ascenso, que además no contó desde un principio con relatos ni comentarios, solo con el trabajo en cancha del periodista Pablo Herrera.

Asimismo, la transmisión tampoco tuvo marcador ni cronómetro en el primer tiempo. En la segunda parte, se improvisó un tablero virtual que no se corresponde con los estándares del canal.

Foto: TNT Sports Ampliar

Todas estas complicaciones generaron el malestar de los usuarios en redes sociales, quienes se quejaron en masa por la calidad de la transmisión.

A QUE HORA COORDINAMOS LA DEMANDA COLECTIVA POR LA CALIDAD DEL SERVICIO GENTE? ESTO NO TIENE NOMBRE! — Josh🐕 (@JoshRollinz) November 19, 2025

Sin marcador, sin tiempo, sin relatores…. NO LES DA VERGÜENZA?! — Ruth (@tiiitaa) November 19, 2025

Merecemos explicación y un bono al periodista que está supliendo al relator, tampoco había marcador y ahora hay uno amateur… qué pasó @TNTSportsCL ??? — claudio cortes c (@claucristh) November 19, 2025