FOTOS. La improvisación de TNT Sports para poder transmitir el Rangers versus San Marcos de la Liguilla de Ascenso

El canal deportivo fue víctima de la caída electrónica en Chamasa y tuvo que hacer malabares para cumplir con la televisación del encuentro.

Javier Catalán

La improvisación de TNT Sports para poder transmitir el Rangers versus San Marcos de la Liguilla de Ascenso

La improvisación de TNT Sports para poder transmitir el Rangers versus San Marcos de la Liguilla de Ascenso / Marcos Maldonado

El corte de luz que afectó a Machasa, centro de operaciones de los canales de TV Chilevisión, CNN Chile y también TNT Sports, provocó que el partido entre Rangers de Talca y San Marcos de Arica contara con una complicada transmisión.

Todo comenzó con el retraso de la televisación del choque válido por la Liguilla de Ascenso, que además no contó desde un principio con relatos ni comentarios, solo con el trabajo en cancha del periodista Pablo Herrera.

Asimismo, la transmisión tampoco tuvo marcador ni cronómetro en el primer tiempo. En la segunda parte, se improvisó un tablero virtual que no se corresponde con los estándares del canal.

ADN

Foto: TNT Sports

Todas estas complicaciones generaron el malestar de los usuarios en redes sociales, quienes se quejaron en masa por la calidad de la transmisión.

