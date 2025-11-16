Confuso incidente en local de votación de La Florida termina con un detenido / Mario Andrés Vergara Escobar

En medio de las votaciones por las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, un confuso incidente se registró a las afueras de un local de votación de la comuna de La Florida.

Esto porque, según información policial, un sujeto llegó corriendo al establecimiento para denunciar que instantes antes había sido víctima de un intento de asalto a bordo de un bus del transporte público.

Ante el alto contingente policial en el lugar por las votaciones, se logró capturar al sujeto apuntado como el responsable de este ilícito.

Según relató la víctima, esta persona lo habría intimidado con un cuchillo en el bus, por lo que lo enfrentó y escapó al Liceo Indira Gandhi, donde relató lo sucedido.

De momento, se sabe que la supuesta víctima no se dirigía a votar, sino que fue intimidad en ese lugar de forma fortuita.

En tanto, el supuesto ladrón fue trasladado hasta una comisaría de la comuna.