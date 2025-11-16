;

Confuso incidente en local de votación de La Florida termina con un detenido

El hecho habría iniciado en un bus del transporte público, y terminó en inmediaciones del Liceo Indira Gandhi.

Juan Castillo

Confuso incidente en local de votación de La Florida termina con un detenido

Confuso incidente en local de votación de La Florida termina con un detenido / Mario Andrés Vergara Escobar

En medio de las votaciones por las Elecciones Presidenciales en Chile 2025, un confuso incidente se registró a las afueras de un local de votación de la comuna de La Florida.

Esto porque, según información policial, un sujeto llegó corriendo al establecimiento para denunciar que instantes antes había sido víctima de un intento de asalto a bordo de un bus del transporte público.

Revisa también:

ADN

Ante el alto contingente policial en el lugar por las votaciones, se logró capturar al sujeto apuntado como el responsable de este ilícito.

Según relató la víctima, esta persona lo habría intimidado con un cuchillo en el bus, por lo que lo enfrentó y escapó al Liceo Indira Gandhi, donde relató lo sucedido.

De momento, se sabe que la supuesta víctima no se dirigía a votar, sino que fue intimidad en ese lugar de forma fortuita.

En tanto, el supuesto ladrón fue trasladado hasta una comisaría de la comuna.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad