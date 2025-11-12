;

¡Maravilloso! Así se vieron las auroras australes en el extremo sur de Chile

Expertos explicaron de qué se trató el fenómeno que generó un espectáculo en el cielo magallánico.

¡Maravilloso! Así se vieron las auroras australes en el extremo sur de Chile / Eduardo Hernández

La madrugada de este miércoles, se registró una tormenta geomagnética que generó auroras australes que sorprendieron a los habitantes de la región de Magallanes.

El fenómeno fue visible en diversos puntos de la región, tanto en Punta Arenas como en Porvenir, Tierra del Fuego; y los registros fueron compartidos por usuarios de redes sociales.

Según informó la NOAA y la NASA, esta erupción solar se clasificó como de categoría G4, una de las más intensas de los últimos años. Es un espectáculo poco común que se produce cuando salta una masa coronal que viene del Sol y se junta con el campo magnético terrestre, lo que genera auroras boreales y australes en distintos puntos del mundo.

Y esta no es la primera vez que los habitantes del extremo sur de Chile presencian un espectáculo como este, ya que en mayo de 2024, se registraron auroras también por una tormenta geomagnética severa.

Sin embargo, este fenómeno no solo provoca un espectáculo visual, sino que también puede generar apagones parciales, interferencias en satélites y alteraciones en las comunicaciones. La actividad solar extrema comenzó el lunes 10 de noviembre y se podría extender hasta este miércoles 12 de noviembre.

La Red Geocientífica de Chile señaló a través de un tuit que “Desde Punta Arenas y mediante una breve exposición en las fotografías ya es posible ver las #AurorasAustrales en Chile continental”.

