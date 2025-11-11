Día Mundial del Brownie: así puedes preparar el bizcocho viral con capa crocante

Este martes 11 de noviembre se conmemora el Día Mundial del Brownie, una de las preparaciones más irresistibles de la repostería en el planeta.

La historia de este bizcocho se remonta a hace más de 100 años, cuando un chef en Boston olvidó añadir levadura a la preparación, lo cual dio como resultado el inesperado pastel, el que desde entonces ha conquistado a generaciones.

Mientras que el Día Mundial del Brownie se estableció en el año 2015, precisamente para honrar a este clásico e incentivar la creatividad en la cocina.

Así puedes preparar el brownie viral con capa crocante

La cocinera Maren Brownell (@marbrownell), nos enseña cómo preparar el brownie viral con capa crocante, en la cual combina Nutella artesanal con una capa crocante de cereal o barquillos triturados.

“El secreto está en usar avellanas europeas y procesarlas hasta obtener una mantequilla lisa antes de agregar el cacao, el aceite de coco y la vainilla”, dijo.

La preparación se realiza con chocolate derretido, mantequilla y un shot de espresso que intensifica su sabor. La clave, dice Brownell, está en incorporar el azúcar cuando la mezcla aún está tibia para conseguir la superficie brillante que caracteriza este clásico. Luego se añaden los huevos, la vainilla y los ingredientes secos con movimientos suaves, “sin sobrebatir, para mantener la textura densa y húmeda del interior”.

Una vez fuera del horno, llega el toque final, que es la capa crocante. Esta se logra combinando Nutella casera, chocolate derretido y cereal triturado, que se extiende sobre el brownie aún tibio. Al enfriarse, forma una superficie crujiente que contrasta con el interior húmedo, creando el efecto “crackly” que la volvió viral.

Para esta preparación, que combina técnica y simpleza, se usó la Licuadora de alta velocidad Serie 7000, mientras que el proceso de horneado se hizo en la AirFryer Serie 5000, ambas de Phillips.