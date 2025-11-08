;

Debuta “Luksic”, el primer perro detector de armas: Carabineros logró la detención de cinco sujetos en Puente Alto y Colina

El operativo permitió incautar armas, droga y dinero en efectivo. Entre los detenidos había un prófugo por homicidio.

Cristóbal Álvarez

Durante la madrugada de este viernes, Carabineros allanó tres domicilios en las comunas de Puente Alto y Colina, en la Región Metropolitana, en el marco de una investigación por tráfico de drogas, robo de vehículos, receptación y tenencia ilegal de armas de fuego.

En el operativo debutó “Luksic”, el primer perro policial adiestrado por la institución para detectar armas y municiones. Gracias a su intervención, se halló un revólver calibre .40 oculto en uno de los inmuebles, además de municiones y cartuchos percutados.

Según detalló el mayor Matías Cabrera a La Tercera, de la 20ª Comisaría de Puente Alto, “se logró la detención de cinco sujetos adultos, además de la incautación de armas de fuego, dinero en efectivo, droga y distintas especies asociadas al ilícito”. Entre los detenidos —cuatro chilenos y un ciudadano dominicano— había un prófugo por homicidio.

En el operativo también participó “Ram”, un can detector de drogas que permitió ubicar marihuana a granel, clorhidrato de cocaína y otras sustancias en análisis. Además, se incautaron 14 teléfonos celulares, pesas digitales y transceptores radiales utilizados por la banda.

A partir de los antecedentes obtenidos, la Fiscalía Local de Puente Alto instruyó un allanamiento adicional en el Centro de Detención Preventiva Santiago 1, donde Gendarmería halló cinco teléfonos celulares y un router con conexión a Internet en la celda de un imputado vinculado al grupo. Los detenidos quedaron en prisión preventiva.

