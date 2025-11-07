;

Noche de Combos 2: ¿Cómo y a qué hora ver los combates principales del evento?

El evento será transmitido a través de Kick.

José Campillay

Este viernes 7 de noviembre se llevará a cabo la esperada Noche de Combos 2 en el Teatro Caupolicán de Santiago, donde múltiples figuras de las redes sociales, la música, la televisión se reunirán para una jornada de boxeo en un formato muy especial.

El evento, liderado por el streamer Dylantero, comenzó con apertura de puertas a las 15:00 horas, momento en que el público podrá presenciar peleas adicionales que no se transmitirán en vivo.

El combate principal será por el título y enfrentará a Juan Meza González contra Ángel ‘Trewa’ Ruiz. Otros enfrentamientos confirmados incluyen:

  • Yohanny Carriel vs Carlos Milles
  • Kervens Bouche vs Tomás Lastra
  • Pablo Acevedo vs Sebastián Jaña
  • Matías retamal vs Esteban Vásquez

ADN

La jornada formal comienza a las 16:00 horas, pero la transmisión de los combates principales estará disponible en vivo a partir de las 18:30 horas a través de la plataforma Kick en la cuenta oficial del organizador Dylantero.

Además de las peleas, el evento ofrecerá un show musical con presentaciones de los artistas urbanos Sinaka & Kennat, junto con el conocido cantante de cumbia Américo.

La conducción estará a cargo del reconocido actor Francisco Melo, quien ha ido teniendo cada vez más espacio en el mundo de las redes sociales.

La cartelera de combates estelares para Noche de Combos 2 la componen:

  • Benjamín Arismendi vs. Nickten10 Escobar
  • Ignacio Socías vs. Altoyoyo
  • Renatosa Jara vs. Majoobleach
  • Pollo Castillo vs. Rodrigo ‘Gallina’
  • Jorge Aldoney vs. Julianno Sosa

Este evento promete ser uno de los encuentros más llamativos y entretenidos del año en la escena del streaming en Chile, combinando deporte, entretenimiento y música en un solo lugar.

