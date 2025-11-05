;

Reapertura histórica: excervecería Ebner albergará Feria Aparte 2025, el evento gratuito más grande de arte contemporáneo chileno

La comuna de Independencia se reencontrará con la cultura de la mano de un importante evento en un lugar histórico.

José Campillay

La emblemática ex Cervecería Ebner, ubicada en la comuna de Independencia, en la Región Metropolitana, reabrirá sus puertas después de 47 años de abandono, convirtiéndose en la sede de la cuarta edición de la Feria Aparte, un evento gratuito dedicado al arte contemporáneo chileno.

Este histórico edificio, declarado Monumento Nacional en 1984, ha sido restaurado durante más de siete años, y ahora se prepara para recibir a amantes del arte con una programación amplia y diversa.

La Feria Aparte, que inició en 2022, es uno de los encuentros más destacados en el circuito del arte contemporáneo local, y ha logrado convocar a más de 8.000 asistentes en cada una de sus tres primeras ediciones realizadas en Factoría Franklin.

En su cuarto año, la feria se traslada a este icónico espacio patrimonial, sumando un valor cultural y simbólico a la experiencia.

Con 50 expositores confirmados, el evento reunirá a galerías reconocidas como Biophilia, Departamento Jota, La Playa Galería de Iquique, Espacio O, Azul Petróleo, Cripta Galería y Galpón Independencia.

Además, la cita acogerá proyectos colectivos, editoriales y talleres, incluyendo a figuras destacadas como Taller Dardo, Casa Club, Esquina Taller, Casa Andacollo, Proyecto t.0.c y Casona Rebeca Matte. Entre los colectivos, sobresale la participación de la Escuela de Arte de la Universidad Diego Portales, galardonada en la edición anterior como Mejor Stand.

Ana Carolina Tapia, directora de Feria Aparte, subraya el compromiso del evento con la accesibilidad y la democratización del arte: “Para nosotras, lo principal es que la mayor cantidad de personas posibles puedan disfrutar de la gran cantidad de artistas increíbles que tiene nuestro país.

“Para eso la entrada gratuita para nosotras es fundamental, porque así no hay un obstáculo para ingresar al evento. También los precios de las obras son importantes“, comentó.

“Como feria abogamos porque todos y todas podemos ser coleccionistas y así es como el público puede comprar arte en diferentes formatos, muchos creados especialmente para la feria, a buenos precios”﻿, complementó.

Durante el fin de semana de la feria, los asistentes podrán disfrutar no solo de la exhibición y venta de arte, sino también de un programa cultural que incluye charlas, talleres y conciertos aptos para toda la familia, aprovechando además la accesibilidad del sector y los espacios de estacionamiento del Mall Barrio Independencia, donde está ubicado el edificio restaurado.

Este evento representa un hito en la revitalización cultural y patrimonial de la comuna de Independencia, poniendo en valor un inmueble que fue clave en la historia industrial chilena y que el público podrá conocer tras casi cinco décadas cerrado.

Así, la reinstauración de la ex Cervecería Ebner como sede de la Feria Aparte 2025 ofrece una combinación única de patrimonio histórico y arte contemporáneo, con acceso libre y una programación diseñada para acercar la creación artística a toda la ciudadanía.

La cita cultural tendrá lugar los días 8 y 9 de noviembre, entre las 11:00 y 19:00 horas, y promete ser un punto de encuentro imperdible para quienes valoran el arte y la cultura chilena.

