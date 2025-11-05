;

VIDEO. Matías Zaldivia fija la meta de la U de Chile para lo que resta de torneo: “Es el último objetivo que nos queda”

“Era muy importante para nosotros ganar hoy, porque habíamos dejado escapar tres puntos importantes el otro día ante Huachipato”, dijo el defensor azul.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

La U volvió a los triunfos este miércoles ante un complicado Everton en el Campeonato Nacional, dejando atrás una verdadera semana del terror, con tres derrotas consecutivas, una de ellas en las semifinales de la Copa Sudamericana.

Matías Zaldivia, defensor de los azules, conversó tras el encuentro con el sitio oficial del club, donde se refirió a estos ajetreados días y a lo que resta de torneo.

“Era muy importante para nosotros ganar hoy, porque habíamos dejado escapar tres puntos importantes el otro día ante Huachipato, que son muy valiosos por el ‘Chile 2’, que es el último objetivo que nos queda. Sabíamos que ganando hoy quedábamos a tres puntos y era importante también para sacarnos la mufa”, comenzó señalando el defensor.

“Nosotros tenemos una identidad: en todos lados jugamos igual, y eso nos ha llevado más al éxito que a la derrota. Tenemos que seguir creyendo en nosotros mismos, y sabíamos que en algún momento iba a llegar la victoria”, agregó.

Acerca de la dura eliminación ante Lanús, dijo: “Obviamente la eliminación en Copa Sudamericana nos dolió mucho, por la forma. Creo que no fue justo el partido, todos lo vimos. Era difícil recuperarse porque teníamos una ilusión muy grande, pero este grupo estuvo a la altura en todo momento. Este es el punto de partida para poner a la U donde tiene que estar, como pasó este año: peleando todos los frentes”.

Además, comentó el homenaje que recibió en la previa del encuentro por su recorrido en el club: “100 partidos con esta camiseta no es fácil. Fueron tres años muy duros, pero estoy muy contento porque es un logro personal muy importante. No quiero detenerme mucho en ese número, sino seguir sumando partidos”, sentenció Zaldivia.

